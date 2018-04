Ez most a szív diadala volt: Két szép góllal verte a Szeged 2011-Grosics Akadémia a Soroksárt

Főszereplő volt. Szabó Péter (kék-feketében) gólt lőtt és gólpasszt adott, majd megsérült. Fotó: Török János

Meccskomment Gyömbér Gábor, a Soroksár makói játékosa

– Nem jó felfogásban kezdtünk, hiszen az első félidőben a szél támogatása mellett nulla kapura lövésünk volt... Veszélytelenül, pontatlanul, kapkodva játszottunk, nem is értem, miért történt ez velünk. A Szeged 2011 egyszer találta el a kaput, igaz, abból egy szép szabadrúgásgól született. Meg is kaptuk a magunkét a szünetben. Sajnos ma gyenge volt a támadójátékunk, a Szeged 2011 megérdemelten nyert. Ilyen hozzáállással, mint amilyen a miénk volt, az NB II- ben sehol sem lehet nyerni.

Két régi barát ölelte meg egymást a meccs előtt – Goran Kopunovics és Lipcsei Péter az 1994–95-ös NB I-ben együtt küzdött a Ferencváros sikeréért, ami bajnoki címet és kupa- győzelmet ért. A barátok a meccs után is találkoztak, igaz, akkor már csak Kopunovics lehetett boldog. A Szeged 2011- Grosics Akadémia ugyanis 2–0-ra legyőzte a Soroksárt. A siker azt jelenti, hogy a hazai csapat ellépett a kiesőhelyekről.Az első félidőben több komikus jelenetet is okozott a viharos szél, a labda sokszor nem odament, ahova szánták. Szabó Péter szabadrúgásánál viszont éppen ott ért hálót, ahol kellett, a jobb felső sarokban, az egyetlen valamirevaló megmozdulás révén pedig vezetett a Szeged 2011. A második félidőben egy szép támadás végén az először kezdő Zsivanovics is gólt szerzett, a Soroksár hiába igyekezett – a védő négyesében a makói származású Gyömbér Gábor csapata legjobbja volt –, a Szeged okosan tördelte a játékot, ha kellett, sárga lap árán is.: – Amivel ma maximálisan elégedett voltam, az a játékosok akarata, szíve, küzdeni tudása. Nagyon fontos volt a hétközi pontszerzés, az is adott egy kis önbizalmat, amely révén most győzhettünk. Nincs eufória, nincs túláradó öröm, mennünk kell tovább, hiszen hosszú még a bajnokság.Merkantil Bank labdarúgó NB II, 28. forduló. Gyula, 250 néző. Vezette: Nagy Róbert (Márkus, Berényi).Alekszics – Achim, Farkas M., Tóth G., Gergényi – Coroian, Hegedűs M. – Szabó P. (Povázsai, 87.), Zsivanovics (Germán, 55.), Fejős (Kertész, 76.) – Zádori. Asszisztens-edző: Goran Kopunovics.Steer – Fülöp N., Dvorschák, Gyömbér, Valencsik – Huszák Csillag (Albert, 70.) – Gárdos (Pál A., a szünetben), Frőlich, Lakatos – Popov (Kundrák, a szünetben). Edző: Lipcsei Péter.: Szabó P. (32.), Zsivanovics (51.).Alekszics (39.), Zsivanovics (44.), Achim (63.), Germán (72.), Coroian (90.).Mosonmagyaróvár–Budaörs 1–1, Kis- várda–Vác 1–0, Sopron–Nyíregyháza 4–5, Kazincbarcika–Gyirmót 2–3, Győr–Budafok 2–1, Zalaegerszeg–Szolnok 2–3, Siófok–Békéscsaba 1–2, Csákvár– Cegléd 2–0, MTK–Dorog 0–0.1. MTK 27 21 2 4 61 – 22 652. Kisvárda 26 16 6 4 46 – 26 543. Nyíregyháza 26 12 9 5 42 – 28 454. Gyirmót 26 13 5 8 48 – 35 445. Békéscsaba 27 13 5 9 44 – 31 446. Győr 27 12 6 9 37 – 32 427. Budaörs 26 11 7 8 48 – 38 408. Vác 26 11 7 8 33 – 26 409. Szolnok 26 11 4 11 31 – 35 3710. Cegléd 25 10 6 9 27 – 33 3611. Soroksár 26 9 7 10 27 – 28 3412. Kazincbarcika 26 9 5 12 26 – 36 3213. Dorog 26 7 10 9 31 – 31 3114. Csákvár 26 8 6 12 30 – 47 3015. Zalaegerszeg 26 8 5 13 28 – 40 2916. Siófok 26 7 5 14 25 – 37 2617. Szeged 2011 26 6 8 12 20 – 30 2618. Budafok 27 6 8 13 27 – 40 2619. Mosonmagyaró. 26 5 10 11 22 – 33 2520. Sopron 25 1 9 15 17 – 42 12