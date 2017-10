Ezer nap, ezer ősz hajszál: Dárdai Pál jubilál a Herthánál

A német Bundesliga 1963-as rajtja óta mindössze négy szakember irányította hosszabb ideig a berlini futballcsapatot. A dpa német hírügynökség a jubileum alkalmából hosszabb összeállítást közölt az elmúlt közel három évről, s megjegyezte, hogy a magyar tréner a tőle megszokott módon gyakorlatiasan kezeli pályafutása mérföldkövét. "Ezer nap, ezer ősz hajszál" - fogalmazott egy kacsintás kíséretében a 41 éves vezetőedző. "Szép dolog ez, de a labdarúgásban mindig csak a következő passz számít. S ha ez a passz rendszeresen nem érkezik meg a megfelelő helyre, akkor a tréneren nagy lesz a nyomás."



Dárdai Pál éppen a közelmúltban élhette át először, hogy a gyengébb szereplés miatt a szurkolók és a média képviselői is nyíltan támadták. A bajnokságban négy nyeretlen mérkőzés után aztán a múlt hétvégén sikerült legyőznie a csapatnak a Hamburger SV-t, s ez - legalábbis mindenki ezt reméli a fővárosi klub háza táján - fordulópontot jelenthet. "Ebben az elmúlt ezer napban is sokat tanultam, de a legtöbb tapasztalatot az utánpótlásban szereztem. Nagyon büszke vagyok arra, hogy eddig sikeres voltam" - mondta a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya.



Dárdai Pál legfontosabb állomásai és legemlékezetesebb mondatai Hertha-vezetőedzőként:



2015. február 5.: Kék a vére és magyar a szíve - ezt mondta a játékosként rekordszámú (297) mérkőzésen pályára lépett klubkedvenc bemutatkozásakor, amikor még a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt. Első meccsén 2-0-ra nyert a csapata Mainzban.



2015. május 29.: Véglegesítették a posztján, a szerződése pedig határozatlan időre szól a Herthánál, azaz ha a munkája sikertelen lesz a proficsapatnál, visszatérhet az utánpótlásba. "Minden trénerre igaz, hogy valamikor mennie kell" - mondta akkor Dárdai.



2016. április 20.: Dárdai Pál kiesőjelöltből nemzetközi kupaszereplésre esélyes gárdát formált a Herthából, ráadásul a Német Kupában is majdnem sikerült elérniük a döntőt, amelyre éppen Berlinben került sor. Az elődöntőben aztán megálljt parancsolt nekik az esélyesebb Borussia Dortmund. "Egy százalékról száz százalékra. Ez mindenkinek túl sok volt, Berlinnek és nekünk is" - mondta a tréner.



2017. május 13.: Bár az utolsó fordulóban kikapott, a Dárdai-csapat elérte a célját, s nyolc év után ismét európai kupaszereplést (Európa Liga) érő helyen végzett a bajnokságban. Annak ellenére sikerült ez, hogy a hazai és idegenbeli mutatója kétarcúvá tette az együttest, amely nyolc idegenbeli elvesztett meccsével negatív klubcsúcsot állított fel. "Ez a harmadik rekordom a Herthánál. Én játszottam a legtöbb mérkőzést a klubnál, és a legtöbb pontot gyűjtöttem. És most a legtöbb idegenbeli kudarc is az enyém" - fogalmazott humorosan Dárdai.



2017. október 28.: A mostani szezonban sincs még idegenbeli győzelme a gárdának, amely ráadásul a kupából is kiesett. Dárdai azt mondta, az elmúlt hetekben sok kritikát kapott, s a történtekből sokat tanult. "Nem tudom, kinek állt érdekében, hogy ezt a nyomást mesterségesen gerjessze, de mindenesetre néhány dolgot megtanultam belőle" - mondta a magyar szakember. Dárdai előtt még Georg Kessler, Helmut Kronsbein, Jürgen Röber és Falko Götz áll, utóbbiak voltak nála hosszabb ideig a Hertha BSC vezetőedzői.