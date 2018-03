Ezer néző a cél Debrecenben: ma az Árkádban kezdődik a jegyárusítás a magyarkupa-döntőre

Juan Carlos Pastor csapatára fontos hetek várnak. Fotó: MTI

Vasárnap jön a visszavágó, a BL-nyolcaddöntő második felvonása. Az első találkozón a THW Kiel fölényes, 29–22-es győzelmet aratott a MOL-PICK Szeged ellen, így a németek tetemes előnnyel érkeznek Szegedre. A meccsre ma 15 órától állójegy-árusítás lesz 18 óráig az újszegedi sportcsarnokban.Miközben a kékek edzenek, készülnek a visszavágóra, addig a szurkolók már nagyon várják a mai napot.Ez sem véletlen, hiszen 15 órától 19 óráig az Árkád Szegedben megkezdődik a jegyárusítás a debreceni magyarkupa-döntőre. Az Adidas jóvoltából a döntő napjára (április 15.) 500 forintért tudnak belépőt vásárolni a szimpatizánsok.A klub célja, hogy idegenbeli nézőcsúcs szülessen, legyen ezer MOL-PICK Szeged-drukker a lelátón. Április 14-én (szombat) 13 órakor az elődöntőben a PICK a Csurgói KK ellen csatázik, a másik ágon a címvédő Veszprém a Balatonfüreddel csap össze. Vasárnap 17.45-kor kezdődik majd a finálé.A mai eseményen ott lesznek a játékosok közül többen, így közös fotót is tudnak készíteni a jegyvásárlók. Az első ötszáz szimpatizáns egyedi sálat kap majd ajándékba.Szerdától a Pick-irodán (Deák Ferenc utca) tudnak 8 órától vásárolni, de a Kiel elleni vasárnapi meccsen is lesz árusítás.Mozgalmas kis hét lesz. A csapatból mindenki egészséges, Matej Gaber is elkezdte a munkát, így a teljes keret rendelkezésére áll Juan Carlos Pastor vezetőedzőnek.