Ezt látnia kell! 30 méterről lőtt gólt a szentesi kapus

Idegenben játszanak



Mindkét Csongrád megyei OB I- es férfi vízilabdacsapat ma ugrik medencébe. A középszakasz felsőházában a ContiTech Szeged Diapolo a BVSC otthonában játszik 17 órától, az alsóházban pedig a Metalcom-Szentes Tatabányán szerepel pontban délben.

Olyan ugyanis ritkán fordul elő a pólósoknál, hogy egy tétmeccsen egy kapus szerez gólt, a 21 éves György Dávidnak viszont összejött ez a bravúr. A Honvédtól igazolt játékos 8–3-as hazai vezetésnél gondolt egyet, és egész pályás lövéssel talált be az ellenfél kapujába. Györgynek ismertséget is hozott a találat: az egyik legnagyobb hazai vízilabdás honlap, a vlv.hu is interjút készített vele.– A Kaposvárnak volt egy fölélövése, és láttam, hogy lefordul a szélen a holland játékosunk. Az edzőm bedobta a labdát, indítani akartam, de véletlenül betoltam a kapumba. Amikor megfordultam, láttam, hogy a kapus kint van. Gondolkodás nélkül rálőttem, és szerencsére jól sikerült, bement – mondta.Az OB I-ben, a felnőttek között ez volt az első gólja, az utánpótlásban azonban többször is ezt a megoldást választotta.– Majdnem minden évben lőttem ilyen gólt, volt, hogy többet is. Idén a Komjádi-kupában is sikerült egyszer. Többször van ilyen szituáció egy meccsen, mégis nehéz bevállalni, mert egyrészt gyorsan kell dönteni, másrészt nem egyszerű végrehajtani egy harmincméteres, ívelt, mégis erős lövést – árulta el a vlv-nek György, aki a szokásoknak megfelelően süteménnyel készült a társaknak első OB I-es gólja után.