Ezúttal nem volt esélye a ContiTech Szeged vízilabda csapatának

Pécs–ContiTech Szeged 11–5 (2–1, 4–1, 3–2, 2–1)

Férfi vízilabda OB I, B csoport, 2. forduló. Pécs, 120 néző. Vezette: Rubos, Csanádi.

Pécs: Barát (6 védés) – Csacsovszky A. 1, Szatmári 2, Csaba, Csacsovszky E. 2, Horváth 1, Chilkó 1. Csere:

Krizsán 1, Opacak, Lajkó 2, Zerinváry 1, Safrankó, Sebestyén. Vezetőedző: Lukács Gergely.

ContiTech Szeged: Molnár (6 védés) – Szilvasán P. 2, Korbán 1, Fodor, Baróthy, Berki, Sikter 1. Csere: Leposa

(kapus, 0 védés), Irmes 1, Farkas, Micskics, Szilvasán B., Zsigri, Börcsök. Vezetőedző: Varga Péter.

Gól – emberelőnyből: 11/4, ill. 9/2.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

Kiállítva (cserével végleg): Korbán, Berki.



Akkor a ContiTech háromgólos előnyben volt a második negyedben, mégis kikapott, most viszont az elején került nagy hátrányba. Az első negyedben Imres, a második játékrészben Sikter talált be a vendégektől, míg az egyébként esélyesebb és rutinosabb Pécs folyamatosan meglépett.



A fordulat ezúttal elmaradt: míg az előző fordulóban Szilvasán Bence duplázott, ezúttal testvére, Szilvasán Patrik lőtt két gólt a folytatásban, de ez kevés volt a hazaiak ellen, akiktől nyolc (!) mezőnyjátékos is betalált.



Varga Péter: – Az első két negyedben sokat hibáztunk a csapatként nagyon jól működő Pécs ellen. Addig nem tudtuk bravúrt elérni, amíg nem jó a csapatjátékunk.



További eredmények, A csoport: Szolnok–UVSE 17–6, BVSC–Kaposvár 10–6, FTC– AVUS 18–5, Vasas–Debrecen 7–6, B csoport: Eger–Tatabánya 15–5, Miskolc–Honvéd 11–6.