Ezúttal pontot mentettek: Szeged 2011-Cegléd 1-1

Supka Attila. Fotó: Szeged 2011

Szántai - Achim, Farkas M., Causic, Zabari - Horváth A., Coroian - Szabó P., Pászka, Balogh G. (Molnár J. 57') - Zádori.Supka Attila.: Mursits - Hesszler, Albert, Preklep - Farkas A. - G. Bíró, Sándor I. (Peres - szünetben) - Szilágyi, Nyilas (Peszmeg), Damásdi - Asztalos.Klausz László.Nyilas (57'), Farkas M. (67')Nyilas (75'), Coroian (75'), Szilágyi (85')Befejeződött a mérkőzés, a Szeged 2011 hátrányból mentett pontot.Nyilas helyére Peszmeg érkezik.Zádori mellé pattant a labda a 16-oson belül, egyből lőtt, éppen oda, ahol Mursits állt, így a vendégek kapusa simán védhetett.: Szilágyi kapott sárga lapot.Coroian került helyzetbe a ceglédi 16-oson beül, de estében ballal nem találta el a kaput.Nyilas és Coroian kakaskodott. Mindketten sárga lapot kaptak.Nyilas 30 méteres szabadrúgása nem okozott gondot Szántainak.Coroian közelről, az 5-ös sarkáról lőtt a kapura, de Mursits szögletre tolta a labdát.Közben cserélt a Szeged 2011, Balogh G. helyett Molnár J. folytatja.A szünetben cserélt a Cegléd, Sándor I. helyett Peres folytatja. Közben pedig a traktor megpróbál segíteni a pálya állapotán, és nekifogott a havas terület letakarításához. A játékosok már készen állnak a második félidőre.Vége az első félidőnek Nagy küzdelem volt mind a két csapat között, mind a pályával, amelynek mintegy egyötödét hó borítja, a többit viszont elfogadható állapotba hozták. Nagyobb helyzete a Szegednek volt, de a vendégek kapusabravúrral hárított.Pászka jobbal lőtte el a labdát, de a 20 méteres lövés után Mursits ölbe kapta a játékszert.A 16-os sarkáról kapott szabadrúgást a Szeged 2011, de veszélytelen lövés lett végül.Zádori megcsúsztatta a labdát, Szabó P. jobbal átvette éppen a 16-oson belül, ballal kapura lőtte, de Mursits bravúrral védte.Nyilas két szabadrúgása okozott veszélyt. Az első megpattant Szántai előtt, így magabiztosan ölelte magához a labdát, majd oldalról adta be a labdát, amely megcsúszott, és a felső léc felett hagyta el a pályát.Achim beadását Balogh G. ollózta a jobb sarok mellé.Pászka adhatott be előbb egy szögletet, amit kifejeltek a védők, majd jobbal a kapu felé tekerte a labdát, ami átszállt a védők és támadók felett is.a játékosok egyelőre ismerkednek a pálya lehetőségeivel. Mindkét csapatnak volt 1-1 szabadrúgása a havas sávból, de egyik se volt veszélyes a kapukra.- A játékvezető engedélyt adott, kezdődik a mérkőzés. Más kérdés, hogy amíg a lelátó felőli részen teljesen le van takarítva a hó, addig a másik oldalon, a kispadok előtt egy legalább 15 méteres sávban megmaradt a hó.- A legfrissebb információk szerint a játékvezető-ellenőr kérte, hogy a két 16-os közötti terület legyen hótól mentes, a szélét pedig elfogadja úgy, hogy a hó áll rajta. A két csapat egyébként már visszament az öltözőbe, a munkagép pedig dolgozik a pályán.- Nagyon úgy néz ki, lesz mérkőzés, bár az eredeti, 13 órás kezdéshez képest 20-25 perces késéssel. Ennek oka, hogy a bírók kérték, a traktor takarítsa le a centerpályáról a havat. Ez után kezdődhet csak a találkozó. Jelen pillanatban a pálya középső részén, a két 16-os oldalvonala közötti résszel még nem végeztek.- Üdvözöljük olvasóinkat. Gyulán már javában zajlik a melegítés, rövidesen kezdődik a Szeged 2011-Grosics Akadémia- Cegléd NB II-es labdarúgó mérkőzés. A pályát egy traktor teszi minél több helyen hómentessé, ám a fehér csapadék 3-4 centi vastagságban befedi az egész pályát. Jó hír, hogy a hó már nem esik, így ha az elkövetkezendő fél órában sikerül hómentessé tenni a gyepet, akkor nem lesz gond a mérkőzés lebonyolításának.Kiválóan kezdte a labdarúgó NB II idényét a Szeged 2011- Grosics Akadémia: az első fordulóban a Cegléd ellen Albertirsán 2–1-re nyert. A két csapat azóta viszont ellentétes utat járt be, hiszen a Cegléd a dobogó harmadik fokáról érkezik vasárnap 13 órakor ahhoz a Szeged 2011-hez, amely az elmúlt tizenegy fordulóban képtelen volt nyerni.– A héten megpróbáltunk egy kicsit mást csinálni az edzéseken, azon kívül is, és az időrendet is megbolygattuk – mondta Supka Attila, a Szeged 2011 vezetőedzője.– Hogy milyen úton, teljesen mindegy, de az a célunk, hogy nyerjünk. Ebben a helyzetben érthetően nem azzal foglalkoztunk, hogy a csapat egykori edzője és csapata érkezik hozzánk, hanem sokkal inkább a saját dolgunkkal. Abban bízom, hogy a játékosok átérzik a meccs fontosságát annak minden összetevőjével együtt, és harcosak, kemények lesznek. Az őszi tizenkilenc forduló alapján nem kieső helyen álltunk, pedig ritka rossz szériát futottunk, és azt kívántam a saját labdarúgóimnak, hogy a további két, tavaszról előrehozott meccsen, a Cegléd és a Békéscsaba ellen jobban szerepeljenek, mint nyáron. Akkor a két meccsen három pontot szereztünk.

Klausz László. Fotó: Ceglédi VSE

A Cegléd edzője az a Klausz László, aki ezelőtt két éven át éppen a Szeged 2011 munkájáért felelt, és lett 10., majd 11. – az utóbbi idényben az NB II legkevesebb gólját kapta a csapata.– A Szeged 2011 volt az első felnőttcsapatom edzőként, ez nyomott hagyott a pályafutásomban – mondta Klausz. – A két év alatt olyan együttest alakítottunk ki, amely stabilan szerepelt az NB II-ben, és a legkevesebb gólt kapta. Így nem csoda, ha motivációban nincs hiányom. Ráadásul szeretnénk visszavágni az első fordulóban elszenvedett 2–1-es vereségért is. Ugyanaz Cegléden is a titok, mint ami a Szegednél volt: az a legfontosabb, hogy a játékosok mentálisan rendben legyenek. Ebben az osztályban nincs nagy különbség a csapatok között technikailag, ám a párharcok kimenetele rendkívül lényeges. Ez a fajta szemlélet Cegléden hamar összeállt, a Szeged 2011- nél talán nehezebben jött, de végül ott is működött. Ha csapatként gondolkodunk, és a kapitánytól a kispadon ülőkig egyfelé húzzuk a szekeret, előre lehet lépni. Nem szép futball a miénk, inkább a keretből igyekeztük kihozni a maximumot. Nekem is meglepetés, hogy a harmadik helyen állunk, hiszen nem így indultunk, de az elvárás továbbra is az, hogy a Cegléd erős középcsapat legyen. Nem vagyok hatalmas edző,a játékosaim sem sztárok, de mindenki ugyanazt akarja.

A mérkőzésről a delmagyar.hu online tudósításban számol be vasárnap 13 órától.Klausz László (balra) és Supka Attila csapata csap össze vasárnap. Fotók: Ceglédi VSE, Szeged 2011