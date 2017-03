Fallabda: maratoni verseny, szegedi érmekkel

A nőknél a hazai pályán játszó Csókási Gabriella nyert, a szintén a Vidux Tisza Squash SE-t erősítő Hajnal Helga harmadik lett. A topjátékosok között a versenyt kiválóan megszervező Hoffmann Péter a pályán is bizonyított, a fináléban 3:2-re verte a szintén viduxos Sebők Benedeket, klubtársuk, Kiss Dániel negyedik lett.



A B-ben a viduxos Takács Bence harmadik lett, megelőzve a szegedi Marostő SE sportolóját, Kohlrusz Balázst. Kohlrusz a C-ben nem talált legyőzőre. A D-ben is szegedi döntőt rendeztek, a Marostő SE sportolói közül Lengyel Szilárd 3:0-ra verte a sérülten is küzdő Végh Zsoltot. A Squash Club következő nagy versenye az egyéni ob lesz április 22-én és 23-án.



Eredmények, nők: 1. Csókási Gabriella, 2. Chukwu Hanna, 3. Hajnal Helga, férfiak, A kategória: 1. Hoffmann Péter, 2. Sebők Benedek, 3. Boros Dávid, B kategória: 1. Ulics Máté, 2. Konfár Tamás, 3. Takács Bence, C kategória: 1. Kohlrusz Balázs, 2. Lantos Olivér, 3. Polczer Rajmund, D kategória: 1. Lengyel Szilárd, 2. Végh Zsolt, 3. Varga Gábor.