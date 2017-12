Farkas több lóra vált: a nyolcadik helyen zárt a zsombói versenyző

Jól ment Farkas Zsolt buggyja. Fotó: Füleki Zoltán

– Dömsödön sikerült a legjobban teljesítenem – értékelte az évet Farkas Zsolt –, itt harmadik lettem. 104 pontot gyűjtöttem, ha az utolsó versenyen nem lettek volna problémáim az autóval, akkor talán még a dobogó közelében végezhettem volna. A harmadik helyen végzett Klenáncz József 138 pontot szerzett, látótávolságon belül volt. Ez eddig pályafutásom legjobb eredménye, évről évre lépkedett előre.Farkas Zsolt a Super Buggy kategóriában indul. Már készül a következő szezonra, az első versenye áprilisban lesz.

Végeredmény



Az autókrosszbajnokság végeredménye: 1. Klenáncz (PAS Suzuki) 230 pont, 2. Ábrahám (Ford) 189, 3. Klenáncz (Mitsubishi) 138, 4. Tóth R. (Audi) 126, 5. Istókovics (Audi/Suzuki) 125, 6. Tóth S. (BMW) 117, 7. Gombai (Nissan) 114, 8. Farkas Zs. (Subaru) 104, 9. Trincossi (Nissan) 88, 10. Brezovszki (BMW) 75, 11. Lőrincz (BMW) 44, 12. Bischof (Audi) 32.

– Most darabokban van a Subaru – mondta Farkas Zsolt. – Ilyenkor teljes felújításon megy keresztül. Szeretném, ha erősebb lenne majd az autóm, most 350 lóerős, a következő idényben viszont már 400 „lovas" lesz. Máriapócson programozzák be, ezért tudom, hogy milyen ereje lesz a kocsimnak. Remek stábbal dolgozom, Bezdány Béla, Horváth Zsolt, Juhász Ádám és Varga Levente sokat segítenek, hogy ideális körülmények között tudjak felkészülni és versenyezni.