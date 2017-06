FC Junior Sport: brazil edzővel vágynak a döntőbe

Látványban nincs hiány a strandfutballban: Rutai mutat be egy nehéz mozdulatot. Fotó: mlsz.hu

Az elmúlt évben brazil edző (Alex Fabiano Dutra Farias) vezetésével bejutott a strandlabdarúgó NB I négyes döntőjébe a szegedi FC Junior Sport. Az együttes most is hasonló szellemben gondolkodik: egy másik brazil szakemberrel viszont már a döntő a cél.– A klubunk fiatal, szegedi játékosokra épül, akik az elmúlt években sorra nyerték az utánpótlásbajnoki címeket – mondta Erhardt Szilárd, az FC Junior Sport elnöke. – Ezek a fiatalok felnőttek, és most már az NB I-es bajnokságban is meghatározók lehetnek. A háttérben mindent megteszünk azért, hogy apró és folyamatos lépésekkel mindig előrehaladjunk. Álmaink vannak, szeretnénk bejutni a Final Fourba, sőt ott a döntőbe. Tavaly a sportág őshazájából hoztunk egy edzőt, így teszünk most is, és remélem, Paolo Marcelo Rocha vezetésével a következő két hónapban tovább tudunk fejlődni a játékosok és a szakma terén is.

Életpálya



Paolo Marcelo Rocha 1968. november 25-én született Sao Paulóban. Négy strandfutball-vb-n vett részt. A brazil szakember előbb az Egyesület Arab Emírségekben dolgozott hét évig, ebből hatot a strandlabdarúgóknál, egyet az Al-Shabaab nagypályás csapatánál töltött – utóbbinál mint segédedző, majd 2014-ben Japán élére nevezték ki. Kétszer nyerte meg a strandlabdarúgó- Ázsia-bajnokságot: egyszer az Egyesült Arab Emírségekkel, majd Japánnal is.

– A szegedi játékosokról felvételeket, meccsrészleteket, gólokat láthattam, de nem ismerem még őket – mondta az új brazil edző, Paolo Marcelo Rocha. – Viszont gyorsan meg kell ismerkednünk, mert nincs sok időnk. Fiatal a csapat, olyan, mint egy család, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.A strandlabdarúgó-bajnokság június 30-án, pénteken rajtol, az alapszakaszban összesen négy forduló, négy hosszú hétvége lesz hétvégente öt mérkőzéssel. A legjobb négy csapat ezek után augusztus első hétvégéjén játssza a Final Fourt.