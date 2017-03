Fehér felépíti magát

Jegyzőkönyvek



Férfi tekecsapat szuperliga, 17. forduló: Alabárdos-Szegedi TE– Vasasszonyfa 7:1 (3697:3247). A párok: Szél T.–Horváth P. 1:0 (4:0, 656:548), Ernyesi R.–Kovács A. 1:0 (3:1, 591:541), I. Kovacsics– Albert L. 1:0 (4:0, 659: 512), Karsai L.–Szerdahelyi G. 1:0 (4:0, 639: 546), Fehér B.– Horváth Z. 0:1 (2:2, 558:583), Kiss N.–Molnár Z. 1:0 (4:0, 596:517).

Szegvár–Kaposvár 7:1 (3072:2987). A párok: Zsibók Z.– Nagy G. 1:0 (2:2, 513:509), Rácz J.–Horváth L. 1:0 (3:1, 507: 506), Puskás B.–Németh T. 1:0 (4:0, 546:465), Szabó G.–Magyar J. 0:1 (2:2, 498:516), Szabics K.–Kálny K. 1:0 (3:1, 502:492), Ács T.–Földesi Zs. 1:0 (3:1, 536:499).

Fehér Béla újra végigjátszott egy mérkőzést. Nagy szó ez azok után, hogy az Alabárdos-Szegedi TE férfi tekecsapatának játékosa október eleje óta küzdött csípő- és derékproblémákkal. A felépülés hosszú időt vett igénybe, de úgy tűnik, a játékos tünetmentes, így fontos időpontban kapcsolódott be a csapat életébe – április első hétvégéjén jön a BL négyes döntő.– Ennél lényegesebb momentum nincs is, mint hogy megint ott lehettem a pályán – mondta a bajnok tekés. – Jó volt újra tekézni, és ugyan jobb eredményre számítottam, ám egész héten megfázással küzdöttem, és tudom, minden kezdet nehéz. Muszáj lesz újra felépítenem magam a BL négyes döntőjére.A csapatból végül éppen Fehér nem szerzett pontot, ám így is nyert az Alabárdos 7:1-re – Szél, Kovacsics és Karsai L. extrát játszott, ahogy az ifjúságiaknál Házi is (616 fa).A másik Csongrád megyei együttes, a Szegvár megszerezte második győzelmét, az ellenfél a Kaposvár volt, így ellépett az utolsó helyről.