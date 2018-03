Fejben kell előrelépnie a szegedi snookeresnek - videó

Ezúttal Szófiában jöttek össze Európa legjobb snookeresei, az ötfős magyar felnőtt kontingens tagja volt a szegedi Babecz Balázs is, aki harmadjára volt Eb-résztvevő, miután az előző szezonban is stabilan teljesített a pontszerző versenyeken. Mint elmondta, ez a torna nem sikerült úgy, mint például a legutóbbi, ciprusi, ahol sikerült meccset nyernie - Bulgáriában győzelem nélkül volt kényszerű búcsúzni a csoportból.- Két olyan játékos volt a csoportomban, akit elég komoly bravúr lett volna megfogni, az izraeli és a lengyel játékos nagyon képzett. A bosnyák Edin Kovacevic és a svájci Alain Vergere voltak egy súlycsoportban velem, őket jó játékkal meg tudtam volna verni. Ez azt jelentette volna, hogy bejutok a főtáblára, még ha az aljára is, és így kapok egy erős játékost, de ott vagyok - részletezte Babecz Balázs, aki a bosnyák ellenfelétől egy idegek csatáját hozó döntő frameben, 4-3-ra, míg Vergeretől 4-1-re kapott ki. Balázs szereplésének okáról kifejtette, fejben jóval gyengébbek a magyar játékosok, mint az élmezőny, ezen pedig úgy lehetne javítani, ha külföldi versenyeken vennének részt, ez viszont rengeteg pénzbe és időbe kerülne. - Ezeknek a játékosoknak, akik 3-3-nál nem izgulnak, rengeteg nemzetközi meccs van a hátuk mögött. Nekik az Eb egy meccs a sok közül, nekem Magyarországról viszont nincs semmi más. Előnyömre is tudom fordítani az extra nyomást, de nem mindig. Meccset már nyertem a korábbi Eb-ken, szerettem volna továbbjutni, jó játékot hozni, ez viszont nem jött össze - foglalta össze.Szófiát nem éppen kirándulós városnak festette le a snookerrel mintegy négy éve foglalkozó Babecz Balázs, a szervezésre és a verseny körülményeire viszont nem lehetett panaszuk. Mint kiemelte, ez volt az első Eb, amelyre Magyarország két játékvezetőt is delegált, Almási Gergőt és Palásti Pétert - a magyar válogatottból pedig ők jutottak a legmesszebb, hiszen még a nyolcaddöntőbben is vezettek mérkőzést. - Olyan benyomásunk volt, mintha már évek óta ezt csinálnánk, meg is hívták őket egy máltai versenyre, büszkék vagyunk rájuk - jegyezte meg a szegedi játékos. Az Eb-t egyébként a többi korosztály számára is megrendezték, így az U18-asoknál Horváth Attila és Révész Bulcsú vett részt, U21-ben csatlakozott hozzájuk Kiss Balázs . Ebben a korosztályban Horváth Attilának sikerült a főtáblára is kerülnie, míg a felnőtteknél, Balázson kívül Berghold Soma Fenyvesi Zsolt és szintén Horváth Attila vett részt - közülük a nyeretlenül zárt Berghold Soma és Babecz Balázs egy szobában is volt, így utólag akár a feng-shuit is okolhatják ebben az eredményben. A magyarok közül Fenyvesi Zsolt a legjobb 64-ig menetelt, ahol profi ír játékos, Brendan O'Donoghue ellen esett ki úgy, hogy egy százas breakkel tudott egyenlíteni ellenfele - végül a magyar játékos 3-3-nál inkább győzni akart, viszont millimétereket tévedett. Ahogy Balázs hozzátette, már ezért a meccsért megérte kimenniük.Babecz Balázs átlagban heti 8-10 órát tölt el az asztal mellett, a jövővel kapcsolatban úgy fogalmazott, negyedjére is szeretne ott lenni az Eb-n. Jelenleg, még a szezon felénél sem állva az ötödik helyen áll a ranglistán, így jó esélye van erre, e mellett pedig az április végi, magyarországi komoly pénzdíjas versenyre készül.