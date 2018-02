Fejben kell összeállnia a Csanyteleknek

Nem sok pozitív statisztikát tudhat magáénak a Csanytelek SC a megyei II. osztály őszi szezonjában: az együttes aratta a legkevesebb győzelmet, de pontot is csupán négy mérkőzésen szerzett, a legtöbb vereség mellett pedig a legtöbb kapott gól a és a legrosszabb gólkülönbség is a Csanytelek neve mellett áll. A gárdához novemberben érkezett új edző, Gál Lajos irányításával az utolsó négy mérkőzésen ugyan csak egy pontot szerzett a csapat, de a Csanytelek helyzete közel sem kilátástalan a tavaszi idényre.- Forgó Henrik polgármester úr kérésére vállaltam el a csapat irányítását. A felkészülés és az erősítés sem sikerült jól a nyáron, de elsősorban mentálisan kellett összeszedni a csapatot. Úgy gondolom, ha rend lesz a fejekben, akkor ez a csapat képes a bennmaradásra. Az öltöző felújításával és a műfüves pálya létrejöttével a körülmények is megváltoztak - fogalmazott lapunknak Gál Lajos , aki megjegyezte, a tavaszra öt játékost szerződtettek erősítésként, köztük a SZEOL SC pályaedzője, a településen testnevelőként dolgozó Vellai Áron is segíthet a cél elérésében. A korábban NB III-as ifjúsági bajnokságot nyert tréner ugyanakkor nem csupán a bennmaradásban gondolkozik, mint minimális cél. Úgy látja, ennél többet is elérhetnek tavasszal, de mint fogalmazott, az élet nagy tréfamester, így őket is megviccelheti.Gál Lajos megjegyezte, bár nyers stílusa nem tetszhet mindenkinek, de sosem bántó, hanem mindig nevelő szándékkal mondja, amit mond. Ugyan csak négy pont a hátrány a bennmaradó helytől, de egy rossz szériával nehéz helyzetbe hozhatná magát a gárda. - A fiúknak is azt mondtam, az az idő már elmúlt, amikor finomkodni lehetne. Volt, aki az edzéseim után két napig nem bírt lábra állni. Én mindenkire számítok, a lényeg, hogy akarjon és lássam rajta a küzdőszellemet - tette hozzá Gál Lajos. Arra a kérdésre, hogy mennyiben lesz kulcsidőszak az április végén kezdődő, hat meccsből álló sorozat, amikor hat találkozóból ötöt is idegenben játszik a Csanytelek, azt válaszolta: soha nem hatotta meg, hogy otthon vagy idegenben kell játszani, mert ha futballozni tudnak, akkor mindegy, hol játszanak. Mindenesetre ezt követően már csak a Kiszombor elleni hazai szezonzáró lesz, ahol javíthat a Csanytelek, tehát mindenképpen meghatározó időszak lesz a májusi hónap a csapat számára.A Csanytelek az igazolások mellett a Pusztaszer, a Csongrád és a Pálmonostora elleni felkészülési mérkőzésekkel készül a tavaszi, március harmadikán esedékes rajtra.