Felajánlott győzelem: Szalai Dzsínóért is nyert a SZEOL SC

Tánc. Ondrejó (jobbról) Oláhval küzd. Fotó: Kuklis István

– Személyesen is szinte mindenki ismerte Szalai Istvánt a csapatból, akinek mindig volt egy-egy jó szava hozzánk – kezdte Ondrejó Tamás, a SZEOL SC csapatkapitánya.– Azt mondtam a többieknek, hogy érte is játsszunk, minden csapattársam átérezte ezeknek a szavaknak a súlyát. Szomorúak voltunk, amikor megtudtuk, mi történt, de Pista bácsi életvidám ember volt, biztos, hogy ő is örült volna ennek a győzelemnek, amelyet neki ajánlottunk – tette hozzá a 27 éves középpályás.A SZEOL eddig a Szeged-GA elleni meccshez hasonló, fontos idegenbeli meccseket nem tudta megnyerni: most viszont kijött a lépés Siha Zsolt együttesének.– Idegenben adósak voltunk a jó eredménnyel, örülünk neki, hogy ezt most pótoltuk. Biztos voltam benne, hogy előbb- utóbb jön egy hasonló eredmény, hiszen becsületesen dolgozunk és készülünk. Eddig több esetben is nüanszokon múlott az idegenbeli pontszerzés – mondta a SZEOL kapitánya, aki a gyulai mérkőzésen megszerezte szezonbeli első gólját is.– Nem a gólszerzés az elsődleges feladatom, kimondottan örülök, hogy most sikerült betalálnom egy ilyen fontos meccsen. Két nehéz találkozónk van még, ezeken szeretnénk minél jobb eredményt elérni – zárta Ondrejó Tamás.