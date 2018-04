Felfelé tart a SZEOL SC

A SZEOL SC ma 16 órától Szekszárdon szerepel.



– Frissek nem leszünk, de az ellenfél sem lehet az, hiszen hét közben ők is játszanak. Makszimovics és Rabatin visszatérhet, van esély Buzási és Beretka játékára is, így ebből a szempontból jobb helyzetben vagyunk. A pálya hasonló lesz, mint itthon, ez is jól jöhet a jó erőkből álló, masszív Szekszárd ellen – vélte Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője.



A Mórahalom önbizalom- növelő sikert aratott a Vecsés ellen szerdán, és ma 16 órától Kozármislenyben gyűjtené tovább a pontjait.



– Innentől csak felfelé megy az utunk, ez a siker nagyon kellett ehhez. Felszabadultak lehetünk a győzelem után, így jó lehet a játékunk. Ha ez így van, akkor lesz gól, és ha lesz gól, akkor lesz pont vagy siker is. Győzni szeretnénk Kozármislenyben is – mondta Vojnics-Zelics Szása, a Mórahalom edzője, aki egykor egy szezont játszott épp a mai ellenfél színeiben.



A Tiszakécske váratlan vereséget szenvedett szerdán otthon az Iváncsától (1–2), azaz a Makóra ma 16 órától egy igen harapós csapat várhat idegenben.



– Minden azon múlik, mennyire leszünk bátrak, mennyire merünk játszani. Ha kikapunk, akkor sem szólhat ránk senki egy rossz szót sem, ám egyáltalán nem ez a célunk. Higgadtan, nyugodtan, kevés érintéssel futballozva lehet keresnivalónk a tabella másodikja ellen is mondta Méhes Tibor, a makói csapat edzője.



A HFC vasárnap 16 órától saját közönsége előtt a Paks II. együttesét fogadja.



– A helyzeteink megvannak, remélem, ezúttal be is találunk. Rácznak húzódása van, Bordásnak a bokája fáj, Huszár ágyéka begyulladt, Koncz pedig lázas volt egész héten. Kell egy kis trükközés ennek tudatában a csapat összeállítását illetően, de nyerni szeretnénk tartalékosan is – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC edzője.