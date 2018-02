Félidőben még vezetett, végül 23 ponttal kapott ki a Szedeák

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 19. forduló. Sopron, vezette: Frányó, Rácz, Goda.Parker 10, EL-AMIN 19/9, Mészáros 4, HENDERSON 21/3, WATKINS 14.: TAKÁCS N. 12/12, Dénes G. 3, Duvnjak 2, Kántor O. 1, Werner, Polgárdy, Bagó M.: Sabáli Balázs.: Kerpel-Fronius G. 1, Wirth 11/9, Fortune 9/3, Petrovics 8, SULOVICS 17.: Vágvölgyi 6, Kovács Á. 5/3, Kovács J. 3/3, Révész 3, Goldring, Bonifert B., Mayer.: Andjelko Mandics.A bajnokságban továbbra is sereghajtó Sopron KC a tizedik helyezett Naturtex-SZTE-Szedeákot fogadta az alapszakasz 19. fordulójában. Petrovics kosara indította a találkozót, majd Wirth hármasára Henderson válaszolt kintről. Az első öt perc kiegyenlített játékot hozott, hol a vendégek, hol a hazaiak vezettek, azonban egy-egy találat rögtön megfordította az állást. 23-19-nél tudott először kétkosárnyi különbséget kiharcolni a Sopron, amely végül 23-20-as vezetéssel zárta az első negyedet – írja a meccsről a bb1.hu. Hamar elolvadt a Sopron előnye, kezdődött elölről az adok-kapok. A második tíz percből két minutum telt el, amikor is már a Szeged vezetett. A gyors gólváltást kosárszünet követte: 25-26-nál mind hazai-, mind vendégoldalon megremegtek a kezek – végül elsőként a soproni Henderson érte el a tíz pontot. Közben Fortune triplájával öt egységgel is ellépett a Szeged – némileg változott a játék képe, immár a vendégek diktálták a tempót. Előnyük ki is tartott a szünetig: 34-37-nél fordultak a csapatok.Rendezte sorait a Sopron, El-Amin négy pontjával át is vette a vezetést a második félidő elején. Sőt, 42-37-nél már Wirth hármasa is kellett a Szedeáknak, hogy ne szakadjon le nagyon a hazaiaktól. Sulovics és Petrovics aztán két gyors kosárral egyenlített, megint döntetlen volt az állás (44-44). Az egyenlítésre Watkins, Takács, Henderson és Parker révén egy 10-0-s futással válaszolt az SKC, 54-44-nél az addigi legnagyobb különbség alakult ki a csapatok között. Remek harmadik negyedet produkált a Sopron: 63-52-re vezetett tíz perccel a rendes játékidő vége előtt.El-Amin negyedet nyitó két triplája valószínűleg végleg megtörte a vendégeket, majd Takács is távolról talált a gyűrűbe – 72-54-nél a húszpontos differenciáért támadott az SKC. A hajrában el is érte ezt, 80-57-nél és 82-59-nél már 23 is volt közte, majd Mészáros is betalált, tovább növelve a különbséget. A végére visszaállt a 23 pont: 86-63-ra nyert az SKC, mely pontosan egy hónappal ezelőtt nyert utoljára – a szezonban akkor először – hazai pályán a bajnokságban, ezúttal azonban ismét győzelemmel köszöntötte szurkolóit.