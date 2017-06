Feljutott az NB III-ba a Makó

Nagykanizsa–Makó 2–0 (2–0)

Labdarúgó osztályozó az NB III-ért, visszavágó. Nagykanizsa, 1500 néző. Vezette: Gaál Ákos – közepesen (Király Zs., Szabó P.).

Nagykanizsa: Szabó Á. – Papp T., Csáki, Kulcsár O., Szalai – Zsirai A., Zsirai P., Orbán A., Hobor, Péntek – Nagy G. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Makó: Garamvölgyi 8 – Rakonczai 8, Sirokmán 8, Hacker B. 8, Szil 8 – Varga R. 8 – Széll 8, Tóth T. 8, Bánóczki 8 (Gilinger –, 75.), Palotás 8 – Gémes 8. Vezetőedző: Méhes Tibor.

Gólszerző: Nagy G. (12., 39.).

Sárga lap: Orbán A. (24.), Papp T. (28.), Hóbor (70.), Csáki (94.), ill. Tóth T. (69.)



SZEOL SC, Hódmezővásárhelyi FC, Mórahalom és Makó. Ez a négy Csongrád megyei csapat szerepel majd a labdarúgó NB III 2017–18-as idényében – remélhetőleg a területi elv legalább itt érvényesül, nem úgy, mint az osztályozón, és egy csoportba kapnak besorolást. Így pedig a megyei futballszurkolóknak összesen 12 derbit lenne lehetőségük megnézni a következő idényben.



A kvartetthez legutolsóként csatlakozó Makó mint Csongrád megyei bajnok osztályozót vívott a zalai első Nagykanizsával, és a hazai 4–1 ellenére meleg pillanatokat élt át a visszavágón. A kanizsai alakulat ugyanis a három gólból kettőt már a szünetre ledolgozott. Két olyan találat volt ez, amelyre semmi jel sem utalt – szinte pont úgy, mint Makón a hazai góloknál.



A második félidőben is többet birtokolta a labdát a Nagykanizsa, többet is futottak a játékosai, de ennek a meccs végén komoly jelentősége volt, hiszen alaposan el is fáradtak.



Kétgólos vereségnek kevesen örültek úgy, mint a mérkőzés után a makóiak, akiket közel száz szurkoló is elkísért a hatalmas távolság, a 400 kilométer ellenére. A meccs hangulata remek volt, hiszen nagyjából 1500-an használták ki az ingyenes belépést, és láthatták az osztályozó visszavágóját, valamint azt, hogy a háromgólos előnyből egyetlen makói találat még megmaradt.



Méhes Tibor: – Nem játszottunk jól, de legalább eredményesen futballoztunk. Örülünk a feljutásnak, egyben sajnálom a nagykanizsai csapatot, hiszen megérdemelte volna az NB III-at – ahogy mi is megérdemeljük. Az ilyen párharcok és mérkőzéshangulat miatt van értelme az osztályozónak, és ezt mondanám akkor is, ha mi lettünk volna a vesztes fél.



Meccskomment

Karsai Tibor, a Makó ügyvezetője



– Nagy dolog, hogy feljutottunk, amely menet közben alakult úgy, hogy valós cél legyen. Bízom benne, hogy az új szezont már a felújított stadionban kezdhetjük. A végére elfogytunk, elfáradtunk, jó, hogy vége a bajnokságnak. Szeretnénk együtt tartani a csapatot, emellett erősíteni is, de ez az osztályozós két hét hátrány nem túl jó ebből a szempontból. Szétnézünk és belevágunk minél hamarabb. Egyelőre még nem tudjuk, mikor kezdünk, a bajnokság augusztus 12-én indul, az évzárót pedig szombaton rendezzük.