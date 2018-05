Feljutottak az Eb-elitbe: ezüstérmet szerzett a szegedi Sebőkkel és Hoffmann-nal felálló válogatott

Történelmet írtak: Kamocsai Bendegúz, Török András, Sebők Benedek, Krajcsák Márk, Farkas Balázs és Hoffmann Péter remekelt a wroclawi Európa-bajnokságon. Fotó: Facebook

Minden idők legjobb eredményét érte el a magyar férfi fallabda-válogatott, amely ezüstérmet szerzett a 2. divíziós Eb-n, ezzel feljutott az európai elitbe. A Vidux Tisza Squash SE két saját nevelésű játékosa, Sebők Benedek és Hoffmann Péter is részese volt a wroclawi sikernek, a hatfős csapatban rajtuk kívül Farkas Balázs Török András és Kamocsai Bendegúz kapott helyet.– Ez az eredmény sokkal több annál, amiben reménykedtünk. Eredetileg a legjobb négy közé kerülés volt a cél, mert tavaly ötödikek lettünk – kezdte a 24 éves Sebők. A magyar csapat a csoportban 4–0-ra verte a lengyeleket, majd 2–2-es eredmény mellett szettekkel győzte le Hollandiát.– A hollandok ellen korábban soha nem nyertünk, szóval ez önbizalmat adott. Minden este számolgattunk, és elhitettük egymással, hogy másnap is lehet esélyünk. Így tudtuk legyőzni az izraelieket, majda döntőbe jutásért az olaszokat – fogalmazott. Izrael ellen 2–1- re nyertek, míg Olaszországgal 2–2-t játszottak, de a szettek itt is a magyaroknak kedveztek.– Minden összejött. Nagyon ment a játék, az ellenfelek viszont olykor rossz taktikát választottak, vagy olyan játékost pihentettek, akit nem kellett volna. Szerencsénk is volt, de sokat tettünk érte. Hatalmas segítséget jelentett, hogy itthonról ennyien szurkoltak nekünk. Akadt olyan klub, ahol megállították az éppen zajló versenyt, és együtt drukkoltak a netes közvetítést figyelve. Ilyesmi még nem fordult elő – tette hozzá Sebők.Hoffmann Péter amellett, hogy a pályán segített a csapatnak, kommentátorként is kivette a részét a sikerből: amikor nem játszott, élőben közvetítette a társak meccsét a Facebookon.– Az Izrael elleni negyeddöntőben én már végeztem, amikor kitaláltam, hogy leélőzöm a hajrát, és mivel rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, az olaszok ellen már tudatosan készültem erre. Ott nem léptem pályára, így az egész párharcot végig lehetett követni az oldalamon. Több ezren nézték meg a videót, olyanok írtak, hogy kipróbálják majd a sportágat, akik korábban nem is hallottak róla. Ezt az eredményt ki kell használni, növelni kell a squash táborát Magyarországon – fogalmazott a 27 éves játékos.Hozzátette: a sikerben az is szerepet játszott, hogy míg a korábbi években mindig volt hiányzójuk, most a legerősebb összeállításban utazhattak az Eb-re, esetleg az Egyesült Államokban tanuló Püski Lénárd fért még volna be. Emellett olyan egység volt a csapaton belül, mint még soha, mindent a fallabdának rendeltek alá. A hétvége legszebb pillanatának az olaszok elleni utolsó, mindent eldöntő szettet nevezte meg.– Mivel azon múlt minden, eksztázisba kerültünk, amikor Márk megnyerte a játszmát. Berohantunk a pályára, egymás nyakában ünnepeltünk, majd még aznap este legalább ötvenszer visszanéztük a videót – tette hozzá.A csapat jövőre az 1. divízióban szerepel majd csupa világklasszis között: a magyarokkal együtt feljutó Svájc mellett Franciaország, Anglia, Spanyolország, Németország, Skócia és Wales lesz az elit tagja.