Fennállása során először jutott ki nemzetközi versenyre a Phoenix Fitness

A szegedi Phoenix Fitness fennállása során először jutott ki nemzetközi versenyre. Október 21-én és 22-én, szombaton és vasárnap Dublinban rendezik meg a XV. fit-kid Európa-kupát, ahová Tőkés Laura révén egy egyéni versenyző és három csapatgyakorlat, az Iluzionisták, a Lego és a Look at me szerzett indulási jogot.



Az induló csapat, ​hátsó sor: Kecskés Réka, Tőkés Laura, Kéri Romina, Kecskés Lili, Krivokapics Katarina, Gera Dorottya, Czavalinga Dóra (edző), Magyar Janka, Szabó Nóra, B. Tóth Lili (edző). Első sor: Szabó Vivien, Vidiczki Jázmina, Göröncséri Virág, Narozsnik Laura, Sisák Barbara, Keresztúri Kata.