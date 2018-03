Fénymásolás kizárva: vasárnap 14.30-tól a Szeged 2011-GA a Budafokot fogadja

A Szeged 2011-GA 3–0-s győzelemmel, a Budafok ugyanilyen vereséggel kezdte a tavaszi szezont a Merkantil Bank labdarúgó NB II-ben. Az egyhetes, kényszerű pihenő után a két együttes egymás ellen játszik vasárnap 14.30-tól a 24. fordulóban.



– Minden ellenfél más történet, más meccs, nem lehet fénymásolni a játékot. Ezért hangsúlyoztam a fiúknak, hogy nem szabad kiindulni a Vác elleni 3–0-s sikerből. A Budafoknak élet-halál kérdése lesz ez az összecsapás, ahogy nekünk is az – mondta Goran Kopunovics, a Szeged 2011-GA asszisztens- edzője. – Pontot, pontokat szeretne nálunk is szerezni, éppen emiatt óvatosan kell játszanunk, és csapatként kell együttműködnünk, valamint talán kétszer annyit kell nyújtanunk, mint legutóbb. Ha pedig így lesz, emellett pedig fegyelmezettek vagyunk, és koncentrálunk, akkor lehet majd példa a Vác legyőzése. Sima meccs nincs, rossz csapat sincs az én elveimben. Sajnálom, hogy a Szolnok elleni bajnoki elmaradt, mert kaphattunk volna olyan, újabb információkat is a játékosokról, amelyek az eredményes szereplést segítenék. Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, de győzni szeretnénk.