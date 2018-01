Férfi kézilabda Eb - Kérdéses Bánhidi Bence játéka a spanyolok ellen

Vállsérülése miatt kérdéses Bánhidi Bence játéka a magyar férfi kézilabda-válogatott hétfői, Spanyolország elleni csoportmérkőzésén a horvátországi Európa-bajnokságon. A MOL-Pick Szeged beállója szombaton, az olimpiai bajnok Dánia ellen 32-25-re elveszített mérkőzés második félidejében kapott egy ütést a vállára, utána a földön maradt, majd az 52. percben cserét kért Ljubomir Vranjes szövetségi kapitánytól, mert nem tudta folytatni a játékot.



"Reggelre nem lett jobb, de reménykedem, hogy holnapra javulni fog. Próbálom pihentetni, kapok kezeléseket, de ha mégsem lesz jobb, akkor szem előtt fogom tartani, hogy a csehek elleni meccs megnyerése talán fontosabb" - nyilatkozta vasárnap az MTI-nek Bánhidi. A 22 éves beálló nem a lövő karját fájlalja, ám mivel októberben már volt vele problémája, a mostani eset fokozott óvatosságot igényel.



A magyar csapat többször is vezetett, és a második félidő elejéig, 16-16-os állásig méltó ellenfele volt az olimpiai bajnoknak a csoportkör első fordulójában. "Az első negyven percből sok pozitívumot lehet levonni, az utolsó húszból pedig nagyon sok negatívumot. Mindkettőt figyelembe kell venni, de az utolsó húsz percből nagyon sokat lehet tanulni, mert nagy fejetlenséget éreztem a pályán" - mondta Bánhidi.



A játékosok többsége rendkívül csalódott volt a lefújás után, de később - mint a Szeged kézilabdázója elárulta - svéd edzőjük igyekezett orvosolni ezt, és kizökkenteni őket rossz hangulatukból. Schuch Timuzsinnak a második félidőben felrepedt és erősen vérzett a szemöldöke, amit néhány öltéssel még az öltözőben összevarrtak, de ez nem akadályozza a játékát az előző kontinenstornán ezüstérmes spanyolok ellen.



A fiatal jobbátlövő, Bartók Donát az első tétmérkőzését játszotta a felnőtt válogatottban. Mint elmondta, próbálta elfelejteni, hogy az olimpiai bajnok az ellenfelük. "Ilyesmire sosem szabad gondolni egy meccs előtt. Egyenlő ellenfelekként léptünk pályára. Nagyon kritikus vagyok magammal szemben, de most próbálom a pozitív dolgokat megfogni, a negatívumokat pedig vagy elengedni, vagy javítani" - fogalmazott a német TBV Lemgo kézilabdázója. Elárulta, a késői meccskezdés következtében már éjfél is elmúlt, amikor a szállodában befejezték a vacsorát, ezért beszélgetésre, értékelésre kevésbé jutott idejük és lehetőségük. "Mindenki igyekszik tisztázni fejben, hogy előre kell tekintenünk, mert most már teljesen irreleváns, hogy az előző mérkőzésen kikaptunk. Van még négy pont, amit megszerezhetünk, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy ez sikerüljön. Nagyon fontos, hogy koncentráltak maradjunk a torna során, és javítsuk ki a hibáinkat" - fogalmazott a kilenc lövésből négy gólt szerző Bartók.



A MOL-PICK Szeged jobbátlövője, Balogh Zsolt felidézte, hogy szombat este nagyon csalódott volt, attól függetlenül, hogy tudta, nem a magyarok a mérkőzés esélyesei. "Szerettünk volna bravúrt végrehajtani, és minden adott volt hozzá. Szinte hazai pályán játszhattunk a fantasztikus szurkolóink jóvoltából, de sajnos csak negyven percig voltunk azonos szinten a dánokkal" - vélekedett. Leszögezte, az utolsó húsz percet át kell beszélniük, mert egy ideig megmutatták, hogy képesek jól játszani, viszont ilyen látványos visszaesést nem engedhetnek meg maguknak. "A védekezés és a támadás sem működött abban az időszakban, szenvedés volt az egész. A spanyolok ellen arra a hozzáállásra, küzdőszellemre lesz szükségünk, ami szombaton is jellemezte a csapatot, de egy kicsit okosabb játékot várok. Tanulnunk kell a hibákból és kijavítani azokat, mert két nagyon fontos mérkőzésünk van még a csoportban" - közölte Balogh Zsolt, aki négy lövéséből hármat értékesített a dánok ellen.



A magyarok hétfőn 18.15-től játszanak Spanyolországgal a varasdi D csoportban, szerdán pedig Csehországgal találkoznak. A középdöntőbe az első három helyezett jut.