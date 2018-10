Férfi vízilabda: a terv nem változott Szegeden

Csányi László vezetőedző elégedett a csapata eddigi teljesítményével. Fotó: Süli Róbert

Eddig négy fordulón vannak túl a csapatok a férfi vízilabda OB I/B-ben, a B csoportban. Még mindig furcsa leírni, de a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat itt kezdte a 2018–2019-es szezont.Nyáron teljesen átalakult a keret, új edző, az egykori szegedi kapus, Csányi László lett a tréner. A cél nem is lehet más, mint a visszajutás. Még sok-sok meccs hátravan a bajnokságból, jelenleg a negyedik a Tisza-parti alakulat.Eddig háromszor fölényesen (MAFC 26–3, OSC 23–9, Kaposvár 20–2) nyert a Szeged, egyszer viszont vereséget szenvedett (BVSC 16–15).– A BVSC ellen egyetlen góllal kaptunk ki – kezdte az eddigi meccsek értékelését Csányi edző –, rengeteget hibáztunk, hiába dobtunk 15 gólt, a gyenge védekezésünk miatt kaptunk ki 16–15-re. A vereség után az OSC-t idegenben, majd a Kaposvárt itthon vertük meg magabiztosan, nagy gólkülönbséggel. Éppen arra hívtam fel a figyelmet, hogy fegyelmezett védekezést szeretnék kérni, mert csak így kapnak pihenőt a fiúk a hétvégére. Szerencsére minden hatékonyan működött, így mivel nem lesz meccsünk, pihenőt adok a srácoknak. Becsülettel készülünk, egy remek szellemű kerettel dolgozhatok, akik vevők a munkára. Ez megkönnyíti a dolgom, és a célunk csakis egy dolog: a következő szezont a legjobbak között szeretnénk kezdeni.Ma a Magyar Vízilabda-szövetségben elkészítik a magyar kupa csoportbeosztását.Az OB I-es Metalcom Szentes mellett a szegedi együttes is ott lesz a mezőnyben, sőt, házigazda is szeretne lenne, így nem elképzelhetetlen, hogy OB I-es csapatokat is láthat majd a szegedi szurkolótábor.Az SZFVCS legközelebb október 27-én idegenben a Dunakanyar Waterpolo otthonában szerepel, november 10-én (szombat) 18 órakor játszik újból itthon, ekkor rangadón a Vasast fogadja.1. Vasas 4 4 0 0 52 – 32 122. BVSC 4 3 1 0 65 – 49 103. Dunakanyar 4 3 0 1 58 – 44 94. Szeged 4 3 0 1 84 – 30 95. OSC 4 2 0 2 39 – 55 66. Cegléd 4 2 0 2 42 – 43 67. Kaposvár 4 1 1 2 43 – 51 48. Békéscsaba 4 1 0 3 23 – 35 39. Fehérvár 4 0 0 4 31 – 43 010. MAFC 4 0 0 4 23 – 78 0