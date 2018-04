Férfias csatában ikszelt a Szeol

Kozármisleny–SZEOL SC 1–1 (1–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 24. forduló. Kozármisleny, 300 néző.Vezette: Rózsavölgyi Dávid – jól (Illés, Perák).

Kozármisleny: Ipacs – Kiss, Fiáth, Kocsis, Müllerlei – Hleba, Turi – Kuntic,Tóth, Grabarics – Torkos (Petrovics, a szünetben). Vezetőedző: Kovács Zoltán.

SZEOL SC: Leindler 5 – Buzási 5, Rácz 5, Szabó 4, Grünvald 5 –Ondrejó 4 (Tomisics –, 70.), Forró 4 (Göncző –, 57., Bozóki –, 80.) – Kéri 5, Beretka 5, Makszimovics 4 – Péter 5. Vezetőedző: Siha Zsolt.

Gólszerzők: Fiáth (27.), ill. Péter (74.).

Kiállítva: Hleba (93.).

Sárga lap: Forró (35.), Beretka (41.), Göncző (61.), Kéri (65.),Péter (82.), Bozóki (86.), Szabó (92.).



A SZEOL SC ugyan tartja helyét az NB III Közép csoportjának élmezőnyében, már ki volt éhezve a sikerre, így motiváltan és esélyesként utazott a Kozármisleny otthonába. Ebben a párosításban rendre jó meccseket szoktak vívni a felek, most sem történt ez másként: végig jó iramú, kemény, férfias csatát láthattak a nézők.



Úgy tűnt, hogy már csak idő kérdése a vendégek vezetése, hiszen több komoly helyzetet is kialakítottak a szegediek, de pechjükre ők kaptak gólt: a 27. percben egy szabadrúgás után Fiáth elé került a labda, aki a hosszú sarokba gurított.



A második félidőt is úgy kezdte a SZEOL SC, mint az első játékrészt: nyomás alá helyezte a hazaiakat, és a 74. percben jött a megérdemelt egyenlítés. Ekkor Kéri egy remek támadást vezetett a jobb oldalon, majd beadása után becsúszva érkezett Beretka, de a lehető legjobb ütemben, így a kapuban kötött ki a labda.



A folytatásban jött csak a java: bár több találat nem született, az utolsó negyedóra volt a legpörgősebb, ekkor ugyanis adok-kapok alakult ki a pályán, mindkét oldalon zsinórban jöttek a helyzetek, így kész csoda, hogy maradt az 1–1-es eredmény.



Siha Zsolt: – Igazságos döntetlen született a találkozón. Mostanában jellemzők ránk az olyan egyéni hibák, amelyből a gólt kaptuk. Nem örültem, hogy a végén ennyire kinyíltunk, de a közönség biztosan élvezte az izgalmas végjátékot, ahogy az egész meccset is, amely férfias csatát hozott.



A bajnokság állása

1. Pécs 24 17 3 4 57 – 19 54

2. Tiszakécske 24 16 5 3 58 – 28 53

3. Iváncsa 24 14 6 4 49 – 32 48

4. Dunaújváros 24 14 3 7 41 – 30 45

5. SZEOL SC 24 12 4 8 29 – 25 40

6. Dabas 24 12 3 9 41 – 31 39

7. Szentlőrinc 24 11 5 8 35 – 29 38

8. Paks II. 24 10 3 11 32 – 35 33

9. Szekszárd 24 8 8 8 30 – 36 32

10. Honvéd II. 24 8 4 12 35 – 35 28

11. Rákosmente 24 8 4 12 27 – 34 28

12. HFC 24 7 5 12 27 – 41 26

13. Kozármisleny 24 6 5 13 20 – 36 23

14. Makó 24 5 7 12 24 – 47 22

15. Mórahalom 24 3 7 14 27 – 44 16

16. Vecsés 24 2 6 16 13 – 43 12