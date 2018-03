Feszült meccsen nyert a Szedeák Jászberényben - JKSE-Szedeák 79-94

Kovács büntetőzik. Fotó: Kuklis István

Jászberény, 400 néző. Vezeti: Papp P., Hervay.Jászberény: Nelson 7/3, RAKICS 16/3, Wallace 17/3, Lucsics 6, SEJFIC 17. Csere: Molnár 4, Cseh 2, Kerpel-Fronius B. 9/3, Szigedi -.Edző: Nikola Lazics.Szedeák: Boltics 6, FORTUNE 23/9, CSIRICS 33/12, Wirth 9/6, Sulovics 11. Csere: Vágvölgyi 8/6, Révész 4, Kovács Á. -, Kerpel-Fronius G., Bonifert. Edző: Andjelko Mandics.Kipontozódott: Nelson (36., Lucsics (36., Rakics (37.)Rakics jó tempójával indul a negyed, 59-65 - régen látott szoros eredmény. Csirics egy kézzel a gyűrű alól visszahúzza, 59-67. Wallace alaposan feljavult, ez is jó tőle, 61-67. Wirth bemegy középen, de nem fújnak semmit - Wallace meg végigmegy vele, 63-67, időt kér Andjelko Mandics. Csirics egy középtávolival, 63-69. Kerpel-Fronius Balázstól nem jó a hármas, de Sejfic összeszedi a pattanót, végül Wallace is elrontja a triplát. Fortune-től hosszú a trojka a sarokból, de Révész labdát szerez, Nelson poedig "aláfekszik" Csiricsnek, aki így nagyot esik. Áll a játék, megvitatják a bírók az esetet, Csirics a helyére küldi a két büntetőt, viszont technikai a szegedi kispadnak. Nelson kihagyja. Lucsics előtt áll Révész és Boltics feltett kezekkel, de faultot fújnak. Lucsics felez a vonalról, 64-71. Révésztől egy dudaszós tempó, 64-73! Feszült meccs lett belőle, kicsit a sporik is azzá tették. Időt kér a Jászberény, még hat perc a meccsből. Nelson egy betörés után, 66-73. CSIRICS JEGYZI A TIZEDIK SZEGEDI TRIPLÁT! 66-76! Nelson lepattanóját Fortune szerzi meg. A TIZENEGYEDIK! Vágvölgyi is bedobja a triplavonalon túlról, 66-79, ez kulcsfontosságú lehet! Nelsonnál a hiba, és neki bizony az ötödik, így számára véget ért a meccs. Boltics a kettőből egyet dob be a vonalról, 66-80. Belemenés Rakicsnál, Lucsicsot úgy kell nyugtatnia a sporiknak, végül repül a technikai! - és ráadásul Lucsicsnak is az ötödik, így ő is kiszáll. Nikola Lazicsot úgy kell lefogni, végül elküldik a kispadtól a korábbi szegedi mestert. Csirics büntetői a technikaik után, mind a hármat bedobja, és még támadhat a Szedeák, 66-82. CSIRICS! A negyedik triplája, a Szedeáknak ez a tizenkettedik! 66-86, visszaáll a húszpontos különbség. Fortune lop labdát és megy ziccerig, de szándékos fault Rakicstől, neki is az ötödik, a harmadik emberét veszti el a Jászberény. Időt kér a Jászberény. Fortune a helyére küldi mindkét büntetőjét, 66-88. Sejfic beejt egy közelit, 68-88. Révész válaszol, 68-90. Labdaszerzés a félpályánál, Csirics egy középtávolit is elsüllyeszt, így már 30 pont fölött a szegedi kapitány. Beáll Kerpel-Fronius Gáspár Fortune helyett. Balázs dob egy floatert, 70-92. Molnár büntetőzhet, 72-92. Sejfic is a vonalra állhat, ő sem ront, 74-92. CSIRICS! Megint egy jó tempó, 33 pont tőle! 74-94. Révész is beüt egy faultot, Bonifert jön Vágvölgyi helyett a Szedeákba. Cseh dobhat két büntetőt, amit ugyan értékest, de újabb technikai, ezúttal Wallacenak. Bonifert kihagyja, Wirthnek pedig kioszt egy sapkát Cseh. Kerpel-Fronius Balázs büntetőzhet, a kettőből egy megvan. A meccs viszont a Szedeáknak van meg: még ha voltak is meleg pillanatok, végig vezetve tud nyerni a Szedeák Jászberényben!Sulovicsé a negyed első pontja, 29-49, majd a center nyúl bele egy passzba - Wirth pedig a nyolcadik szegedi hármast jegyzi, 29-52! Sejfic kezéből kipattan a labda, majd Csirics is elveszti - végül Wallace a saját pattanóját teszi vissza, 31-52. Sulovicstól jó a horog, 31-54. Sejfictől viszont rövid. Boltics kidobja oldalt, majd Sejfic küzd ismét nagyot, de ez sincs bent. Sulovics második faultja, Rakics bedobja mindkét büntetőjét, 33-54. Sulovics is átlépi a tíz pontot, 33-56. Rakicstól jó a középtávoli - CSIRICSTŐL MEG A TRIPLA! A KILENCEDIK SZEGEDI TROJKA, Csiricsnek a második, 35-59. Eladott labda után Wallace szerez egy könnyű kosarat, így 40-59. Megjön a hazai szurkolók hangja, amit csak fokoz Nelson triplája, 43-59 - időt kér Andjelko Mandics, 4.38 van még a negyedből. Wallace megint egy középtávolival, ezzel ő a legeredményesebb hazai, olvad a szegedi előny, 45-59. Rakics beküld egy triplát, 48-59. Wirthet löki el Lucsics, akinek ez a negyedik hibája. Mindkét büntető a helyén Wirthtől, 48-61. Wirthnek a harmadik a túloldalon, Rakics a vonalról: csak a második bent, 49-61. Büntető-párbaj most, fordított felállással, mint az imént, Rakicsé a fault, Wirthé a büntető. Kimarad azonban mindkettő, Nelsontól azonban rövid a tempó - Fortune viszont végigrobog vele, és bezsákolja, 49-63, de fontos játék volt! Sejfic két büntetője, a második bent, 50-63. Sulovicsnál támadót ítélnek. Ezt a negyedet eddig öt ponttal nyeri a Jászberény, még két perc van belőle. Nelsontól rövid a tripla, de Sulovicsnál technikai hibát fújnak... szerencsére Sejfic nem él az ajándékkal. Kerpel-Fronius Balázs viszont beemel egy triplát, ez fájt, 53-63. Labdaszerzés a Berénytől, tízen belülre jöhetnek a hazaiak: Sejfic összeszedi Wallace pattanóját, és meg is van sajnos, 55-63. Fortune büntetői: bedobja mindkettőt, ezzel átlépi a húsz pontot, 55-65. Még egy támadása lehet a negyedben a Szedeáknak: előtte Wallace egy tempóval, 57-65. Nelson visszarántja Bolticsot, büntetők megint. Az első kimarad, és a második is! Nyílt meccs lett belőle sajnos, pedig úgy tűnt, megroppantható a Jászberény, így viszont izgalmas utolsó tíz perc jön!Sulovics közelijével indul a második negyed, 18-29. Vágvölgyi beüti a második faultját, majd Molnár indul el, és fejezi be egymaga, 20-29. Cseh áll be a hazaiakhoz, Sejfic kap pihenőt. EZ IS TRIPLA! A HATODIK! Vágvölgyi is beszáll a partiba! 20-32! Molnárnál nincs támadó, de nem is kell - Csirics mint egy center, jó a horog tőle, 20-34. Cseh nem tudja visszapöcizni Wallace pattanóját. Visszajön Rakics a pályára. Rögtön szerez egy tempót, 22-34. Megint Csirics a körtéből, 22-36. Nincs meg az első berényi tripla, mert lejön Wallace kísérlete - le is kapja őt Nikola Lazics, Kerpel-Fronius a helyén. Fortune megment egy labdát a sarokban, amit végül Csirics be is emel, de fontos kosár volt ez, 22-38! Időt kér a Jászberény. Rakicstól hosszú a passz a sarokba - Fortune viszont faulttal együtt teszi be, 22-40! Kovácsot küldi be Mandics Csirics helyett. Kimarad a plusz egy, ahogy Cseh középtávolija is - Vágvölgyi közelije viszont nem, húszpontos különbség, 22-42! A harmadik hazai kosár a negyedben, pedig eltelt már hat perc, Kerpel-Froniustól jó a kettes, 24-42. FORTUNE! Hét szegedi hármas, 24-45, már 15 pontnál jár az amerikai! Szerzett labda után Wirth rossz tempóban teszi tovább Kovácsnak. Sulovics is lejön, Révész a pályán. Kiszédül az ejtés, de még maradhat a labda a Jászberénynél, mert Vágvölgyi kilépett vele. Lucsics is levegőbe emeli a könyökét, de ő kap büntetőket. Bedobja mindkettőt, 26-45. Kovács leszedi a saját pattanóját, de ez sincs bent. Lucsics megint büntetőzhet, csak az egyik jó, 27-45. Két perc a nagyszünetig, Fortune és Kovács nem értette meg egymást most. Nem jó Sejfic ejtése, Fortune első kinti dobása, ami nem kosárral végződik - de lejön szerencsére Nelsoné is. A félidő utolsó perce: egy tempóval nyitja azt Wallace, 29-45. Egy támadásnyi idő van a szünetig, időt kér Andjelko Mandics. Lucsics mintha a gyűrűbe tartó labdát ütött volna ki, de végül Fortune azért elsüllyeszti, 29-47. Nelson a félpályáról még elengedi, de nem jó a távoli: ez a félidő. Eddig kiváló játék a Szedeáktól, Fortune extrája mellett többen is jó átlag felettit hoznak - Csiricsnek például mind az öt dobása kosárral végződött. Hasonló folytatást!Rakics két büntetője jelenti az első pontokat a meccsen, erre Fortune, majd Csirics-ziccer a válasz, 2-4. Nelson betörése után egyenlít, 4-4. Sejfictől egy horog, 6-4. Jön a meccs első hármasa, Fortune jegyzi, 6-7. Sulovics keresi a helyet, Nelson odaüt neki, jöhetnek a center büntetői: csak a második a helyén, 6-8. Rossz a tempó Wallacetól, de Sejfic visszateszi, 8-8. Wirth jegyzi a második szegedi hármast a negyed felénél, 8-11, majd egy szépen végigvitt akció után Sulovics is beemeli Csirics passzát, 8-13, időt kér Nikola Lazics! Sejfic megint a körtéből, 10-13 - de Fortune egy hármassal válaszol, 10-16! Beszédül Boltics ejtése is, nyolcpontos szegedi előny! Nelsontól nem jó a hármas a sarokból, Fortune viszont végigrobog vele, 10-20! Lucsics futott be, 12-20. Boltics tartja picit a labdát, majd eldobja kintről - miért ne tenné!? A negyedik szegedi tripla egy negyed alatt, 12-23! Sejfictől most nem jó a közeli, majd Wirth állhat a vonalra. Csak az egyik megy be, 12-24. Az első csere, Molnár váltja Nelsont. Le is osztja Sejficnek, aki ezzel már nyolc pontnál jár, 14-24. Csiricstől hosszú a passz Sulovicsnak, jöhet a Berény. Sejfic a könyökét is igénybe veszi, így megvan a tizedik pontja, 16-24. TRIPLA! Az ötödik szegedi jó kinti dobáts, 16-27, ezt Csirics jegyzi! Húsz másodperc a negyedből, egy alapvonalon kiment labda után tüntet a hazai közönség. Boltics nem tudja az embertömegben bejátszani, majd Rakics büntetőzhet, de csak az első jó: 18-27 a negyed vége, támadásban eddig kiváló, amit a Szedeák nyújt!- Köszöntjük olvasóinkat Jászberényből, éppen a csapatok bemutatása zajlik. Ahogy az várható volt, Juhos Levente ma még nincs ott a meccskeretben, és Alekszandar Petrovics sincs ma - Marko Boltics és Andrija Csirics viszont már ott lehet ma a többiekkel.Na de vissza a közelebbi feladatokhoz, szombaton a Jászberényhez látogat a Szedeák. A korábbi szegedi edző, Nikola Lazics által irányított együttes az utóbbi időben magára talált, és főleg hazai pályán veszélyes ellenfél. A legutóbbi hat hazai meccséből csupán egyet, a Szolnok ellenit veszítette el, ami azért nem tartozik a meglepetés kategóriájába. Sőt, a JKSE legutóbb szerdán is győzni tudott a Kecskemét otthonában, ezzel megszerezte első idegenbeli sikerét a most futó bajnokságban.Ha már így alakult, igyekezett kihasználni a rendelkezésre álló időt a Naturtex, így négy edzőmérkőzést is játszott. Ezek alatt sérülésükből felépülve két kulcsember, Marko Boltics és Andrija Csirics is visszatérhetett a csapatba – utóbbi a DEAC ellen elveszített gyakorló mérkőzésen például hét triplát szerezve dobott 29 pontot.A szintén hosszabb ideje maródi Juhos Levente játékára még nem sok esély van, bár az erőcsatár már bekapcsolódott a közös munkába.A mai meccs azért is lehet különösen fontos, mert az alapszakaszból hátralévő hat forduló során még két idegenbeli mérkőzése van a Szedeáknak, és ebből a jászberényi meccs tűnik foghatónak, szemben a körmendi túrával. A bajnokságban pedig minden győzelemnek óriási jelentősége van. Elég csak a tavalyi idényre emlékezni, amikor egyetlen sikeren múlt, hogy ott legyen a szegedi együttes a rájátszásban – a nyolcadik helyen álló Pécs most szintén éppen ennyire, egyetlen győzelemre van a Szedeáktól. Szinte napra pontosan egy éve, 2017. március nyolcadikán nyerni tudott a Naturtex Jászberényben, ennek megismétlésével tovább élhetnének az álmok a play-offot illetően.A ma 18 órától kezdődő mérkőzésről a delmagyar.hu a helyszínről, szöveges élő tudósítással jelentkezik.