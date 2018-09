Fiatalokkal esett ki a Szeged-Grosics Akadémia

Szeged-Grosics Akadémia–Siófok 0–1 (0–1)

Labdarúgó Magyar Kupa, 6. forduló. Gyula, 200 néző. Vezette: Veizer Roland (Tőkés, Szabó F.).

Szeged-GA: Szántai – Manga M., Tóth G., Farkas M., Zabari – Coroian, Povázsai – Molnár J., Pászka, Erdei – Máté (Balogh G., a szünetben). Edző: Popovits Pál.

Siófok: Benke – Gál, Fehér Zs., Lorentz, Hidvégi – Szilágyi (György, 66.), Horváth A., Petneházi (Elek B., 77.), Kiss B., Medgyes – Zamostny (Réti, 89.). Edző: Mihalecz István.

Gólszerző: Petneházi (16.).

Sárga lap: Erdei (38.), Tóth G. (45.), Pászka (88.), ill. Horváth A. (32.), Gál M. (67.)



Ahogy azt Popovits Pál edző megígérte, több fiatal is a kezdőben kapott lehetőséget a bizonyításra a hazai alakulatban. Így Manga Milán (18), Povázsai Zsolt (20), Erdei András (21), Molnár János (20) képviselte a fiatalságot a meccs elejétől, illetve Balogh Gusztáv (19) egy félidőt kapott. A Siófok a 16. percben Petneházi Márk révén megszerezte azt a gólt, amely a továbbjutásukat jelentette.



Popovits Pál: – A mérkőzésen lehetőséget kaptak azok a fiatalok is, akik eddig kevesebbet játszottak. Az első félidőben nyomott a Siófok, és sajnos gólt is szerzett, a szünet után viszont pozitív volt, hogy akik pályán voltak, végig jó ritmusban futballoztak. A végén volt két nagy ziccerünk, ha csak az egyik bemegy, hosszabbításra mentjük a helyzetünket.