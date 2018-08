Fiúk, gyorsan vissza az OB I-be! Új edzővel kezdte felkészülését a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat

Íme a keret. Az új tréner, Csányi László (az álló sor bal szélén) szerint reális cél a feljutás.

Fotó: Karnok Csaba

– Nem erről álmodunk, hanem vissza kell jutnunk az OB I-be! – hangsúlyozta Molnár Tamás ügyvezető igazgató a szponzor híján Szegedi Férfi Vízilabdacsapat néven szereplő együttes világos célját.A háromszoros olimpiai bajnok klubvezető elmondta: a kiesés miatt senkire sem akar mutogatni, csak sárdobálás lenne belőle. – Csalódás az előző szezon, de tudomásul kell venni, hogy egy stabil élvonalbeli csapathoz olyan háttér szükséges, amit nem tudtunk biztosítani. A klub nem sérült, mindenkit ki tudtunk fizetni, és ez fontos. Jelen pillanatban a magyar bajnokság olyan erős, és úgy el vannak szállva az árak, hogy még talán szerencsés is, hogy ebből kimaradunk – nyilatkozta az egyesület első embere.Sokan felvetették a rossz emlékű OB I-es szezon közben: a Szeged miért nem épített jobban saját utánpótlására? Joggal, hiszen egy tucat olyan fiatal pólós érkezett a városba, akik többnyire motiváció és lelkesedés nélkül tudták le a szezont. Ilyen végeredményt pedig saját nevelésekkel is el lehetett volna érni.– Ha az ember előre tudja, hogy elesne, akkor inkább leül. Persze ha tudjuk, hogy ez a vége, akkor kevesebbet igazoltunk volna, és jobban nyúlunk az utánpótláshoz. Nem is lett volna rossz lépés, mert azt a tudásszintet pár játékosunk meg is ütötte. De 15 éveseket mégsem lehet beküldeni. Dolgoztunk, reménykedtünk, mégsem sikerült bennmaradni. Most viszont előttünk a világos célok: rögtön vissza kell jutni az élvonalba, alternatívát kell nyújtani a saját nevelésű játékosainknak, akik közül legalább két-három tehetség ott lesz minden meccsünk keretében. Többek között ezzel lehet elérni, hogy korosztályonként legalább egy OB I-es szintű játékost adjunk a mindenkori szakmai stábnak – véli Molnár Tamás.Az említett célok érdekében 12 felnőtt játékos adja ki az alapkeretet, így az utánpótlásból rendszeresen fel is kell hívni játékosokat, hogy teljes legyen a létszám. Mindig lesz egy fiatal hálóőr a cserepadon, hiszen a felnőttek között Molnár Dávid az egyetlen kapus. A mezőnyjátékosok közül még Zsigri Bence, Farkas Kristóf és Berki Richárd maradt az előző szezon együtteséből. Van egy régi-új igazolás, hiszen az előző évet Szentesen töltő Palotás Gergely is csatlakozott, Szedmák Dávid egészen Svájcból költözött a Tisza-partra, Bicskei Attila Nagykanizsáról érkezett, Somlai Tamás és Boros Tamás a Debrecent hagyta ott. Török Béla öccse, Török András visszatért, a szegedi vízilabdaéletben jól csengő nevek táborát erősíti a klub alapítója, a legendás edző, Lihótzky Károly unokája, Lihótzky Donát is, aki a Ferencváros utánpótlásából jött.Az utolsó név Blank Ádám, ő Németországból érkezett, méghozzá az új edző, Csányi László kérésére, a szakember ugyanis együtt dolgozott vele a tartományi válogatottban. Csányi együtt nőtt fel Molnár Tamással, 17 évig dolgozott Németországban, most pedig új fejezetet akart nyitni az életében. Az új tréner szegedi nevelésű pólós volt, de az OB I-ben már hódmezővásárhelyi, szentesi és egri színekben szerepelt, mielőtt légiósnak állt.