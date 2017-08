Fodor Rajmund, Molnár Tamás és Győri Eszter is világbajnok lett - Ez a vb a vízilabda ünnepe volt

Az ötkarikás játékokon két aranyérmet is szerző Fodor Rajmund számára különösen fontos volt az esemény, hiszen a szegedi legenda nemcsak magának szerzett örökre szóló élményt a szerepléssel, hanem gyermekeinek is.



– Ők még nem láttak ennyi ember előtt és ilyen körítés mellett játszani, itt jöttek rá igazán, milyen nagy dolgokat vittünk véghez, és mekkora szeretetet kapunk hazánk sportkedvelőitől – mondta Fodor Rajmund. – Nekem úgy tűnt az érdeklődésből, hogy ha háromszor nagyobb lett volna a lelátó, akkor az is csordultig megtelik. Vasárnap este 22 óráig tartott minden eredményhirdetés, de végig maradt mindenki, számomra ez hihetetlen volt. Csodálatos lezárása ez a pályafutásunknak, bár ki tudja, három év múlva masters Eb-t rendez Budapest...



A szintén szegedi, háromszoros olimpiai bajnok Molnár Tamás sem zárkózik el a folytatástól.



– Komoly szervezést igényel rendszeresen ilyen versenyeken indulni, de nem lenne rossz. Ez az esemény a vízilabda ünnepe volt. Még akkor is, ha mutattunk be bakikat, amelyeken mi magunk is jókat nevettünk. A fej még mindig tudta, mit kell tenni, de a test néha nem engedelmeskedett. A közönség az első perctől az utolsóig fantasztikus volt, és bár elmaradtak a szoros meccsek, gyönyörű gólokkal tudtuk szórakoztatni őket – véli Molnár Tamás.



A női mezőnyben Győri Eszter is az aranyérmes Budakalász tagja volt. A szentesi pólós Brávik Fruzsinával fotózkodott, nem véletlenül: utóbbi játékos az ifjúságiak, Győri pedig a legkisebb gyerekek edzéseit vezényli a Kurca-parton.

– Számomra sokat jelent ez az aranyérem, hiszen voltam ugyan válogatott, de felnőtt-világeseményre nem jutottam ki. Álmomban sem gondoltam, hogy a mesters vb ennyi embert megmozgat, néhány felnőtt- vb-n sincsenek ennyien. Megismételhetetlen volt a hangulat, szerencsés vagyok, hogy a részese lehettem – véli Győri.



Örömjáték. Fodor Rajmund, Győri Eszter (a második képen balra) és Molnár Tamás (a harmadik képen balra) is ódákat zengett a masters vb-ről, életük nagy élménye volt. Fotók: MTI, Győri Eszter