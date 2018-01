Fogékonyak a munkára Balástyán

Viharosan indult a szezon a megyei II. osztályban szereplő KSE Balástyánál, hiszen a második fordulóban, a Csanytelek ellen 3-2-re megnyert mérkőzést követően lemondott a csapathoz nyáron érkezett vezetőedző, Antal Róbert, akinek a helyét Nyerges Dániel vette át. Szeptember 23-ától azonban egy borzasztó sorozatot kezdett meg a csapat, ugyanis zsinórban öt találkozón maradt pont nélkül, ezt végül egy hónappal később, október 28-án a Székkutas elleni 1-0-s győzelemmel törte meg az együttes. A végére sikerült kozmetikázni ezt a negatív szériát, ugyanis az utolsó öt találkozóból csupán a Makó II. elleni idegenbeli meccset nem nyerte meg a Balástya, a négy sikernek köszönhetően pedig a nyolcadik helyre kapaszkodtak fel.



- Az elején nem sikerült összehangolódnia a vezetőedzőnek és a csapatnak, ezért volt a váltás. Házon belül oldottuk meg az edzőkérdést, számunkra mindig fontos volt, hogy nem csupán jó futballistát vagy edzőt szeretnénk az egyesületnél tudni, hanem jó embert is. - értékelt Fodor Tamás, a KSE Balástya elnöke. Hozzátette, az Apátfalva elleni vereséggel kezdődött az őszi kálváriájuk, ahol nem csupán a meccset, hanem kapusukat is elveszítették egy kiállítás miatt, ezt pedig megérezték a folytatásban. - Miután visszatért, jöttek az eredmények is. Nem mondanám azt sem reálisnak, hogy öt meccset elveszítettünk, ahogyan azt sem, hogy ötből négyet megnyertünk, inkább azt, hogy ötből négyszer nem kaptunk volna ki. - összegzett a klub első embere.



A keret január eleje óta heti két edzéssel készül a tavaszi folytatásra, mint Fodor Tamás elmondta, szeretnék egyben tartani a keretet, ám várhatóan lesznek olyan futballisták, akiket nem tudnak megtartani az idény második felére, szándékaik szerint őket szeretnék pótolni, az újrakezdő játékosok mellett így igazolási terveik is vannak. - Az látszik, hogy fogékonyak a játékosok a Nyerges Dániel által képviselt koncepcióra és munkára. Tizenhárom-tizennégy futballista van ott az edzéseinken rendszeresen, ők mindannyian az első keret tagjai. - emelte ki Fodor Tamás. Bár a Balástyának csupán öt pont a hátránya a harmadik Kiszomborral szemben, ilyen magasztos célokat nem támasztottak a csapat felé ebben az idényben. Mint azt a klubelnök megjegyezte, ez az év jóval inkább a helyes út és a csapat magjának megtalálásáról szólhat számukra, bár ez a keret meglátása szerint mindenképpen többre képes annál, mint amit az ősszel mutatott. - Az első hat hely valamelyike már nagyon szép eredmény lenne a részünkről, de nincs kimondottan kitűzött célunk. Voltak szerencsés és kevésbé szerencsés időszakaink, de az biztos, hogy ennél többre vagyunk képesek. - fogalmazott Fodor Tamás.



A Balástya januárja a száraz, erőnléti felkészülési edzésről szól, februárban pedig a Téli Bajnokság mórahalmi fordulóiban játszik hétvégente az együttes, ahol a Zsombó, a Móravárosi Kinizsi és a Bordány lesz a csapat ellenfele. A március harmadikán induló bajnokság előtt még játszhat felkészülési mérkőzést a gárda, de egyelőre nincs lekötött ellenfél és időpont.