Fogy, de elszánt a HFC - pótolják az elmaradt NB III-as és megyei focimeccseket

A labdarúgó NB III Közép csoportjának eredménylistájából már csak két meccs hiányzik a pótlások miatt – ezt a kettőt ma le is játsszák. A 19. fordulóból elhalasztott találkozók közül az egyiken érintett egy Csongrád megyei csapat is: a Hódmezővásárhelyi FC (12.) ma 16.30-tól Dabason (5.) vendégeskedik, a másik meccsen pedig a Honvéd II. a Paks II. együttesét fogadja.



– Sok hiányzónk lesz: Füredi Szabolcs és Prasler Thomas sárga lapos eltiltás miatt nem szerepelhet, Rácz Dezső comb- izomhúzódás miatt szenved, Szilágyi Norbert vádlija pedig továbbra is fáj. Csak a meccs előtt tudom eldönteni, kikre számíthatok, de amúgy sem emberekben, hanem csapatban, rendszerekben gondolkodom, és a keret tagjai pontosan tudják, mi a teendő, ha a társ kiesik. Az utánpótlásból többen is velünk készültek a télen, rájuk szintén számíthatok. A Dabas egy kicsit talán a mumusunk, de valamikor ennek a ténynek is meg kell szakadnia, egyszer minden megfordul. Erős Károly kiválóan tudja fanatizálni őket, így több meccset is a hajrában nyertek meg. Jól állunk, hiszen a hat bajnokiból négyet megnyertünk, de a két elvesztett meccs is a kezünkben volt – mondta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője.



Pótlások a megyében



Csongrád megye különböző futballosztályaiban is lesznek ma mérkőzéspótlások.

A mai program, megyei I. osztály, 17. forduló, 17: Sándorfalva–Ásotthalom, megyei II. osztály, 16. forduló, 18: Röszke– SZVSE II., megyei III. osztály, 17. forduló, 16.30 (Szentmihályon): Kecskés–Nagymágocs II.