Fölényes MOL-Pick Szeged győzelem

A Szeged hét közben a Bajnokok Ligájában csalódást keltő vereséget szenvedett a fehérorosz Breszt otthonában, míg vasárnap kora délután már az NB I-ben volt jelenése Juan Carlos Pastor együttesének. A kapus José Manuel Sierra helyett Nagy Martin került be a hazaiak keretébe, de Thiagus Petrus és Bóka Bendegúz sem tudott játszani.A Pick számára így is kötelező volt a győzelem a több korábbi szegedi játékossal (Roberto Parrondo, Czina József, Józsa Máté, Sutka Norbert) felálló Budakalász ellen, és nem is borult a papírforma. A Szeged már a szünetre kétszer annyi gólt dobott, mint az ellenfele (18–9), és végül magabiztosan, 17-tel nyert.

MOL-Pick Szeged - CYEB Budakalász 36-19 (18-9)

K&H férfi kézilabda liga, 15. forduló, újszegedi sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

MOL-Pick Szeged: Sego – SOSTARIC 5, BALOGH 9/6, Skube 1, BODÓ 7, Källman. Csere: Nagy M. (kapus), Obranovic 3, Gorbok 1, Zubai, Sunajko 3, Blazevic 1, Gaber 2, Pedro 1, Buntic 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Budakalász: Tamási – Parrondo, SEMIKOV 4, NAGY B. 8, Rédai 5, Józsa 1, Koncz. Csere: Boros (kapus), Czina, Mazák, Sutka 1, Bohács. Vezetőedző: Horváth Attila.

Kiállítás: 4, ill. 8 perc.

Hétméteres: 6/6, ill. 1/1