Fölényesen nyerte a fedett pályás Eb-t Márton Anita!

Fotó: MTI

Márton Anita megvédte címét női súlylökésben a belgrádi fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság pénteki napján.Az olimpiai bronzérmes Márton Anita bosszúsan zárta a délelőtti selejtezőt, mivel nagy esélyesként csak harmadikra dobta túl a döntőt érő szintetA kora esti döntőben azonban már az elején sem óvatoskodott, első dobóként lépett a körbe, s 18,67 méteres nyitásával megadta a verseny alaphangját, egyértelművé téve az aranyérmes kilétét.Innen a 28 éves magyar klasszis tulajdonképpen már csak magával és a tavalyi fedett vb-n ezüstöt érő 19,33 méteres országos csúcsával versenyzett. Másodikra 18,96-ig, harmadikra pedig 19,24-ig repítette a súlygolyót. Ez utóbbival a világranglista élére ugrott.

Márton Anita



Születési idő, hely: 1989.01.15., Szeged

Klubja: Buda-Cash Békéscsabai AC

Versenyszáma: súlylökés

Legjobb eredményei: téli dobó Ek-3. (2009), utánpótlás Eb-3. diszkoszban (2011), fedett Eb-5. (2011), Eb-7. (2012), Eb-bronzérmes (2014), fedettpályás Európa-bajnok (2015, 2017), vb-4. (2015), fedettpályás vb-ezüstérmes (2016), Eb-ezüstérmes (2016), olimpiai bronzérmes (2016)

A negyedik sorozata nem sikerült, ötödikre pedig 18,46-ot ért el, az utolsó kísérletét pedig már bajnokként tehette meg. Márton Anita hatodikra ismét megcsillogtatta kivételes koncentrációs képességét, s már teljesen tét nélkül, 19,28 méterre javított. Fölényéről mindent elmond, hogy valamennyi érvényes eredményével nyert volna, a második bolgár Radoszlava Mavrogyijeva 92 centivel maradt el tőle.A békéscsabai színekben versenyző dobó az elmúlt években fantasztikus sorozatot produkált: 2014-ben bronzérmet szerzett a zürichi szabadtéri Európa-bajnokságon (19,04 m - országos csúcs), 2015-ben első lett a prágai fedettpályás Eb-n (19,23 m - ocs), s negyedik a pekingi vb-n (19,48 m - ocs), tavaly ezüstöt nyert a fedett vb-n (19,33 m - ocs) és a szabadtéri Eb-n is (18,72 m), majd a dobogó harmadik fokára állhatott fel a riói olimpián (19,87 m - ocs), most pedig újabb fedett Eb-aranyat szerzett.Márton Anita ráadásul ezzel a fedettpályás Eb-k történetének legeredményesebb magyar női versenyzőjévé lépett elő, megelőzve a magasugró Mátay Andreát, aki egy-egy arany- és ezüstérmet nyert.Az olimpiai bronzérmes magyar dobóatléta 18,44 méteres eredménnyel biztosította a helyét a 17.35-kor kezdődő nyolcas fináléban, ám délelőtti teljesítményével - a televíziós közvetítésben láthatóan - nem volt teljesen elégedett. Elsősorban azért, mert a 17,70-es kvalifikációs szintet elsőre (17,66 m) és másodikra (17,67 m) sem tudta megdobni.A napot a női ötpróbázók a 60 m gáttal kezdték, s a 16 fős mezőnyben mindkét magyar a második, erősebbik futamban szerepelt, méghozzá kiválóan. Krizsán Xénia 8.30 másodperces egyéni csúccsal (1061 pont) második lett a hétpróba olimpiai bajnoka, a belga Nafissatou Thiam (8.23 mp, 1077 pont) mögött, míg Zsivoczky-Farkas Györgyi 8.47 másodperces (1024 pont) idei legjobbjával a futamban és összesítésben is hetedikként végzett. A mezőny pénteken teljesíti az ötpróbát, az utolsó számot, a 800 métert 18.55-kor kezdik.A reggeli programban férfi távolugrásban Virovecz István egyéni csúcsát (7,72 méter) megközelítve 7,59 méterrel 14. lett a selejtezőben, így nem került fináléba. 800 méteren a nőknél Kéri Bianka a férfiaknál pedig Vindics Balázs sem jutott tovább az előfutamból. Előbbi 2:07.71 perccel az utolsó, ötödik helyen ért célba, míg utóbbi 1:49.18 perccel szintén ötödikként, ám egy vetélytársát megelőzve futott be.