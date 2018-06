Folyamatos a fejlődés, jöhet a nagypálya - A Szeged 2011 U11-eseivel néztük végig a címvédő bemutatkozását

A Szeged 2011 U11-es csapata:

Balogh Csaba, Tajti Bertalan, Csiszár Máté, Árva Zalán, Köteles Máté, Koncz Dávid, Osvald Balázs, Kócsó Zalán, Muskó Gergely, Monostori Márk, Tóth Dániel, Kovács Botond, Grezsa Balázs, Gáti Ádám, Ferenczi Zsombor. Denucz Dániel, Zelizi Gergely.

Volt, aki Marco Reus nevével feliratozott német válogatott mezben érkezett a Nationalelf bemutatkozó mérkőzésére a Délmagyarország-Hági szurkolói klubba. Az ellenfél és képviseltette magát, ugyanis két mexikói egyetemista is ellátogatott a vasárnapi mérkőzésre, amelyet a Szeged 2011 U11-es korosztályú együttesével, valamint Farkas Márkkal, a Szeged 2011-Grosics Akadémia csapatkapitányával izgultunk végig.A kicsik Topolyán edzenek, és egyelőre az Interliga-fordulókban tudják gyakorolni mindazt, amit a hétközi edzéseken gyakorolnak. Az elmúlt idényben kétszer is nyerni győzni tudtak a Regionális Alközponti válogatottak tornáján, bár az edzői hitvallás közel sem az eredményességet helyezi előtérbe a korosztály számára. Jövőre azonban új kihívások várnak a srácokra, hiszen amennyiben a Magyar Labdarúgó Szövetség tervei életbe lépnek, akkor nagyobb pályára válthatnak a korosztályos csapatok. Az új bajnokság tervei szerint a régiós központok csapatai, így például Debrecen, Kecskemét, vagy Szolnok és Békéscsaba részvételével egy tizenhat csapatos bajnokságban vehetnének részt.A tervek szerint az edzéshelyszínben is jöhet változás, még a Szegedi Ifjúsági Centrum átadása előtt, a következő évadra már az új, tápéi műfüves pályán készülhetnek a meccsekre. A Szeged 2011 U11-es gárdája adja a korosztályos alközponti válogatott gerincét, ez a jelen szempontjából is egy jó visszajelzés, a jövő szempontjából pedig kifejezetten biztatóan mutat.A gárdát Kovács Péter tavasztól Krébesz Attilával közösen vezeti, előbbi elmondása szerint nagyon jó alanyokkal dolgozhat már a kezdetek óta: bár ősszel akadt problémájuk azzal, hogy átültessék az edzésen nyújtott remek dolgokat a meccsekre, de a mentális gondokat sikerült leküzdeniük a tavaszi idényre. Kialakult egy olyan mag, amely régiós szinten is meghatározó szerepet tud betölteni: a tornákon mutatott játék pedig jó képet festett. Kovács Péter várakozásai szerint ha néhány gyerekkel ki tud egészülni ez a mostani gárda, akkor mire a nagypályás korosztályba lépnek a fiúk, mindenképpen megállják majd a helyüket az NB II-es mezőnyben.Egy éve vettem át a csapatot. Nem az eredményekre helyezem a hangsúlyt, számomra elsődleges az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a pályán, és szépen futballozzanak. Igyekszünk ennek megfelelő edzéseket is tartani. Úgy vélem, ez alatt az egy év alatt igen sokat fejlődtek a srácok. A következő év lényege az lenne, hogy ez a szintet, amit az idén sikerült elérnünk, megugorjuk, és minél jobbak legyünk a következő években is. Ez csak egy állapot, amit idén elértünk, jövőre új szintet szeretnénk megugrani. Az, hogy játékban vagy eredményben mit fog ez jelenteni, majd kiderül, nem ezen lesz a hangsúly. Új dolgokat kell megtanulnunk, nagyobb pályán, így egyébként is komoly feladat előtt állunk.Négyéves korom óta focizom. Azért lettem kapus, mert ott jó nagyokat tudok ugrani és vetődni, így jól elfáradok egy meccs alatt. Marco Reus a kedvencem, mert nagyon jó játékos a FIFA-játékban, legtöbbször vele vagyok. Németországnak szurkolok az oroszországi világbajnokságon, de nagyon nehéz dolguk lesz, ha meg akarják védeni a címüket, szerintem nem is fog sikerülni nekik.Őszintén megmondom, még nem hevertük ki a kiesést az NB II-ből, ezt nagyon nehéz lesz megemészteni. A spanyoloknak szurkolok a világbajnokságon. Jól szokott esni a pihenés a fárasztó szezon után, de természetesen ilyenkor, amikor zajlik a vébé, nem tudunk elvonatkoztatni a futballtól.