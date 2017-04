Folytassa, Richard Stochl!

Richard Stochl az Eger szlovák válogatott kapusa. A 41 éves hálóőr több csapattal is játszott Szegeden, a Dunaferr, a Montpellier, a Löwen, a Zaporizsja és az Eger színeiben, de még egyetlenegyszer sem tudott nyerni a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata ellen.



Ez a sorozat ma folytatódhat, 18 órakor a Heves megyei együttes szerepel az újszegedi sportcsarnokban. A Szeged szerdán hengerelt Csurgón, a Pastor-csapat 35–24-re nyert. Az biztos, hogy a spanyol szakember ma is rendesen forgatja a csapatát, mert holnap 18 órakor Cegléden újabb bajnoki vár majd a játékosokra. A Pick mestere kérte, hogy hozzák előre a meccset, mert így közel egy hetük lesz készülni a jövő heti debreceni magyar kupa négyes döntőre.



Szerencsére mindenki egészséges, teljes a MOL-Pick Szeged kerete. Ősszel a K&H férfi kézilabdaliga nyitófordulójában 33–23-ra nyert a Tisza-parti együttes, ma is elvárható a fölényes siker.



A delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik mindkét meccsről.



A K&H liga állása

1. Veszprém 24 23 0 1 753 – 541 46

2. MOL-Pick 21 20 0 1 694 – 465 40

3. Tatabánya 20 15 2 3 536 – 484 32

4. Csurgó 22 13 2 7 583 – 541 28

5. Balatonfüred 22 12 1 9 576 – 545 25

6. Budakalász 22 12 1 9 539 – 562 25

7. Komló 23 7 5 11 554 – 611 19

8. Orosháza 22 9 0 13 554 – 608 18

9. Cegléd 22 7 3 12 529 – 589 17

10. Vác 22 7 2 13 534 – 586 16

11. Eger 21 7 1 13 499 – 549 15

12. Gyöngyös 22 6 1 15 528 – 589 13

13. Balmazújváros 22 3 3 16 519 – 617 9

14. Mezőkövesd 23 2 1 20 585 – 696 5