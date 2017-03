Folytatás a középházban: Szedeák-Kaposvár 94-76

Férfi kosárlabda NB I A csoport, alapszakasz, 26. (utolsó) forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Jakab, Minár, Vida.: BOLTICS 7, LILOV 30/18, CSIRICS 17/3, JUHOS 13/3, SULOVICS 14.: Bán, Wirth 2, Révész 4, FILIPOVICS 7, Vágvölgyi, Bonifert B.: Nikola Lazics.: Wisseh 15, FRAZIER 28/15, COOKE 18/9, Hendlein, Simms 11.: Papp, Fodor 4, Baki, Grebenár.: Fekete Ádám.: Cooke (40.).1. Alba Fehérvár 26 21 5 2178–1939 0.9042. Körmend 26 18 8 2259–1987 0.8463. Szolnok 26 17 9 2198–2030 0.8274. Falco 26 17 9 2148–2026 0.8275. Zalaegerszeg 26 17 9 2244–2144 0.8276. Kaposvár 26 16 10 2072–2081 0.8087. Pécs 26 15 11 2088–2055 0.7888. Szedeák 26 13 13 2030–2044 0.7509. Sopron 26 12 14 2028–1973 0.73110. Kecskemét 26 12 14 1951–2026 0.73111. Atomerőmű 26 9 17 2091–2202 0.67312. Jászberény 26 7 19 2005–2191 0.63513. Vasas 26 4 22 2027–2369 0.57714. MAFC 26 4 22 1916–2218 0.577Gyenge kísérlet Bolticstól, le is blokkolták.kiosztott egy sapkát, majd bevágott egy triplát 72-58. Újabb kiváló szegedi hármas,, 75-58. Simms büntetői közül csak egy megy be 75-59. Gyors indítás,összeszedte, majd bezsákolta 77-62. Frazier hármasa bent 79-65. Kevesebb, mint öt perc a hátra lévő idő. Egyre paprikásabb a hangulat,odaütnek, két dobás jöhet. Egy megy be 80-67. Technikai a Kaposvár ellen,mindkettőt bevágta 82-67. Szegedi tripla, Kaposvár-kettes 85-69. Wirth szedett le egy fontos támadólepattanót. A vendégeknél Frazier a legjobb, de most nem róla, hanemdudaszavas triplájáról szól a meccs 88-72. Kevesebb, mint két perc van hátra. Sulovics passza utánfejezte be az akciót 90-72. Vágvölgyi is pályára lépett a hajrában. Boltics passzolt,pedig lendületből szétzsákolta a gyűrűt. A meccs legszebb kosara volt 92-74. Bonifert Bendegúz is beszállt. Zúg a "Szép volt, fiúk!", 94-76-ra, nagyon simán nyer a Szedeák. A jövő héttől a középszakasszal folytatódik a bajnokság.Elkezdődött a harmadik negyed.triplát dobott,egy közeliből talált be 53-38. Remekül kezdte a félidőt a Szedeák. Ilyen is ritkán van: egy dobás után beragadt a labda a gyűrű és a palánk közé.triplája bent 55-38. Megint ő 57-40. Hét pontot dobott a vendégcsapat, majdtörte meg a lendületüket 59-47., majd Frazier és Simms 61-51. Két perccel a negyed vége előtt "csak" tíz pont a szegedi előny. Frazier hármasa után hétre csökkent a különbség 61-54. Szegedi időkérés.büntetői bementek 63-54. Csapattechnikait kapott a Kaposvár,bedobta a büntetőt, majdtalált be 66-54. Technikait fújnak Sulovicsra színészkedésért. 66-55 a negyed vége.Wisseh kosarával indult a második negyed 20-20.közelije után Boltics védekezett parádésan 22-20.közelről, ezúttal is remekel a szerb 24-20. Újra ő talált be, már 10 pontja van 26-20. Időt kérnek a vendégek. Fodor kosara után kiváló volt a tripla29-22. Frazier, majd31-26. Filipovics lépett pályára a Szedeákban. Jól érkeznek a támadólepattanókra a kaposváriak, most is egy ilyen révén eredményesek Frazier révén 31-28. Megint és isméteredményes, most büntetőből 33-28. Cooke-ra fújtak technikait,sorozatban négy büntetőt dobott be a negyed ötödik percének végén 37-28. Simms volt sportszerűtlen,büntetői bementek 39-28. Labdaszerzés után rohant az egész Szedeák,fejezte be az akciót 41-28. Újra időt kért a KKK. Frazier hárompontosa után meginttalált be 43-31.egyik büntetője ment be 44-31.dobott egy triplát, majd Sulovics passzábóltalált be 49-33. 49-35-nél időt kért a Szedeák. Frazier hármasa után 49-38-cel zárult a negyed.triplájával indult az első negyed 3-0. Cooke hármassal egyenlített, majdés Cooke pontháborúja után 7-8-ra alakult az eredmény. A vendégek első nyolc pontját az amerikai légiós szerezte. Megint, hat pontot dobott az első öt percben 9-8. A negyed felénélkettő plusz egyes akciójával lett 12-8, majd Frazier alakította 12-10-re az eredményt.tessékelte be Csirics dobását a hatodik perc végén 14-12. Révész Ádám lépett pályára, a magasember többhetes sérülése után tért vissza a Szegedbe. Simms büntetőivel egyenlítettek a vendégek 14-14. Visszatérése után első kosarát is megszereztea kilencedik perc elején 16-14. Simms közelijérefelelt 18-16. Szegedi labdaszerzés utánfejezte be a gyors akciót 20-16. Wisseh 20-18. Így ér véget az első negyed.

Korábban

Az alapszakasz utolsó fordulója előtt a legtöbb kérdés már eldőlt a férfi kosárlabda NB I A csoportjában. Az biztos, hogy a középszakaszban az alsóházat (11–14. helyezettek) az Atomerőmű, a Jászberény, a MAFC és a Vasas alkotja majd, mint ahogy az is tuti, hogy a Naturtex-SZTE-Szedeák mellett a Sopron, a Kecskemét és a Pécs a középházban (6–10. helyezettek), az Alba Fehérvár, a Körmend és a Szolnok pedig a felsőházban (1–5. helyezettek) folytatja. Csupán az nem dőlt el, hogy a Falco, Zalaegerszeg, Kaposvár hármasból melyik kettő csatlakozik az elithez.A kaposváriak vannak a legrosszabb helyzetben, hiszen az sem biztos, hogy egy szegedi győzelemmel feljebb lépnek a tabellán. Ha kikapnak vasárnap 18 órától a Naturtex-SZTE-Szedeák vendégeként, akkor pedig száz százalék, hogy csatlakoznak a szegediekhez a középházban. Ennyit a számolgatásról, a többi a pályán dől el.A Szedeák kiváló formájáról már sokszor írtunk: a magyar kupa nyolcas döntője óta mindkét hazai bajnokiját megnyerte a csapat, összességében pedig hétből négyszer diadalmaskodott. Mivel a csapatok az alapszakasz után is viszik magukkal az eredményeket, közel sem mindegy, hogy milyen eredménnyel zárul a vasárnapi bajnoki. A szezon egyik legszebb idegenbeli sikerét amúgy is Kaposváron aratta a Naturtex (89–94), ehhez hasonlót kellene most az újszegedi sportcsarnokban produkálni.1. Alba Fehérvár 25 20 5 2090 – 1874 0.902. Körmend 25 17 8 2156 – 1905 0.843. Szolnok 25 17 8 2116 – 1927 0.844. Falco 25 16 9 2065 – 1960 0.825. Zalaegerszeg 25 16 9 2147 – 2054 0.826. Kaposvár 25 16 9 1996 – 1987 0.827. Pécs 25 14 11 2009 – 1989 0.788. Szedeák 25 12 13 1986 – 1968 0.749. Kecskemét 25 12 13 1886 – 1938 0.7410. Sopron 25 11 14 1938 – 1916 0.7211. Atomerőmű 25 9 16 2001 – 2105 0.6812. Jászberény 25 7 18 1939 – 2108 0.6413. MAFC 25 4 21 1859 – 2128 0.5814. Vasas 25 4 21 1961 – 2290 0.58