Folytatják a SZUE-hagyományt: a szegedi klub újabb két úszója lett ösztöndíjas egyetemista Amerikában

A Haász SZUE vezetősége mindig hangsúlyozza: úszóiknál a tanulásnak is ugyanolyan fontos szerepet kell kapnia, mint a sportnak. Ennek eredménye, hogy korábban már négyen is a klubban szerepelve szereztek egyetemi ösztöndíjat az Egyesült Államokban, most pedig a szegedi egyesület újabb két versenyzője vághatott az amerikai kalandba: Bonecz Boglárka a floridai, Szilvási Gréta pedig az alabamai kampuszban edz és tanul.

Zalai Zita, Szél Friderika, Király Bence, Valóra váltották az amerikai álmot. Bonecz Boglárka ... Fotó: Frank Yvette Bonecz Boglárka a Florida State University hallgatója lett vendéglátás és turizmus szakon. A legfrissebb ranglista szerint az USA legdinamikusabban fejlődő egyeteméről van szó, az ország 26. legjobb felsőoktatási intézménye.



– Nem kértem segítséget ügynökségtől az ösztöndíjhoz, de Olasz Anna rengeteget segített, ezúton is köszönöm! Elég stresszes időszak volt, de megérte. Remek a közösség, egész évben fantasztikus az időjárás, és az oktatási módszer is sokkal jobban fekszik nekem, mint a magyar. Internetes kvízeket töltünk ki az anyag elsajátításához, nagyon szeretem – mesélt első tapasztalatairól Bonecz.



A junior Eb-ezüstérmes tehetség még ismerkedik az új edzésmódszerekkel, nemrég esett túl az első szintidős felmérésen. 200 méter pillangón az egyetem legjobbja lett, 100 méteren is teljesítette az elvárást.

– Egy úszásszakértő videófelvételek alapján készített elemzést rólunk. Érdekes volt így látni, hogy miben kellene javulni. Nem akarom beskatulyázni magam pillangóúszóként, szeretnék gyorson és vegyesen is fejlődni. Most az év végi szintidők lebegnek a szemem előtt, azokat teljesítve lehet indulni az az amerikai egyetemi bajnokságon, amelynek itt komoly rangja van – mesélte Bonecz. ... és Szilvási Gréta fantasztikus körülmények között tanul és sportol. Fotó: Szilvási Gréta Klubtársa, Szilvási Gréta az University of Alabama kommunikáció és média szakán kapott ösztöndíjat. Nem akármilyen sportélményben van itt részre, hiszen az intézmény csapata, az Alabama Crimson az egyetemi amerikaifutball-bajnokság rekordere: 2009 óta ötször nyerte meg a bajnokságot a jelenlegi címvédő, összesen pedig 17-szer. A hazai meccseken 101 ezer (!) néző tölti meg a helyi arénát.



– Itt minden a futball körül forog, meccsnapokon óriási a hangulat, lenyűgöző a stadion. Ezek az élmények is meggyőzik az embert, hogy jó döntést hozott. Ha valakinek van esélye ide eljutni, nem szabad kihagynia, nagy kaland. Persze az oktatás miatt is, hiszen a világ minden tájáról érkező diákokkal lehet rengeteget tanulni. Érdekel az újságírás, a blogolás, a fotózás, a PR és a marketing is, de két év múlva kell szakirányt választani, addig mindenbe belekóstolhatok. A sportban még szokni kell, hogy yardban mérnek mindent, és súlyzós edzések vannak – összegezte első tapasztalatait az U19-es nyílt vízi magyar bajnok Szilvási, aki főként a 200 méter pillangóra és a vegyesúszó távokra koncentrál. Olasz Anna – ők a Haász SZUE egyesületéből kerültek ki ösztöndíjjal az Egyesült Államokba, az USA-ban szerzett diplomákra és tudásra pedig nemcsak ők, hanem klubjuk is büszke. A szegedi úszóegyesületnél ugyanis első számú szabály, hogy a tanulást sem szabad elhanyagolni, ugyanolyan fontos szerepet kell kapnia, mint a sportnak. Az említett nevek révén már elég komoly tapasztalatot gyűjtöttek arról a Tisza-partiak, hogy mi is kell az amerikai ösztöndíj megszerzéséhez. Már az érettségi előtt túl kell esni a megterhelő vizsgákon, ezeket pedig újabb két SZUE-versenyző teljesítette: Bonecz Boglárka és Szilvási Gréta is belevághatott az amerikai kalandba.Bonecz Boglárka a Florida State University hallgatója lett vendéglátás és turizmus szakon. A legfrissebb ranglista szerint az USA legdinamikusabban fejlődő egyeteméről van szó, az ország 26. legjobb felsőoktatási intézménye.– Nem kértem segítséget ügynökségtől az ösztöndíjhoz, de Olasz Anna rengeteget segített, ezúton is köszönöm! Elég stresszes időszak volt, de megérte. Remek a közösség, egész évben fantasztikus az időjárás, és az oktatási módszer is sokkal jobban fekszik nekem, mint a magyar. Internetes kvízeket töltünk ki az anyag elsajátításához, nagyon szeretem – mesélt első tapasztalatairól Bonecz.A junior Eb-ezüstérmes tehetség még ismerkedik az új edzésmódszerekkel, nemrég esett túl az első szintidős felmérésen. 200 méter pillangón az egyetem legjobbja lett, 100 méteren is teljesítette az elvárást.– Egy úszásszakértő videófelvételek alapján készített elemzést rólunk. Érdekes volt így látni, hogy miben kellene javulni. Nem akarom beskatulyázni magam pillangóúszóként, szeretnék gyorson és vegyesen is fejlődni. Most az év végi szintidők lebegnek a szemem előtt, azokat teljesítve lehet indulni az az amerikai egyetemi bajnokságon, amelynek itt komoly rangja van – mesélte Bonecz.Klubtársa, Szilvási Gréta az University of Alabama kommunikáció és média szakán kapott ösztöndíjat. Nem akármilyen sportélményben van itt részre, hiszen az intézmény csapata, az Alabama Crimson az egyetemi amerikaifutball-bajnokság rekordere: 2009 óta ötször nyerte meg a bajnokságot a jelenlegi címvédő, összesen pedig 17-szer. A hazai meccseken 101 ezer (!) néző tölti meg a helyi arénát.– Itt minden a futball körül forog, meccsnapokon óriási a hangulat, lenyűgöző a stadion. Ezek az élmények is meggyőzik az embert, hogy jó döntést hozott. Ha valakinek van esélye ide eljutni, nem szabad kihagynia, nagy kaland. Persze az oktatás miatt is, hiszen a világ minden tájáról érkező diákokkal lehet rengeteget tanulni. Érdekel az újságírás, a blogolás, a fotózás, a PR és a marketing is, de két év múlva kell szakirányt választani, addig mindenbe belekóstolhatok. A sportban még szokni kell, hogy yardban mérnek mindent, és súlyzós edzések vannak – összegezte első tapasztalatait az U19-es nyílt vízi magyar bajnok Szilvási, aki főként a 200 méter pillangóra és a vegyesúszó távokra koncentrál. Témák: Haász Szegedi Úszó Egylet ösztöndíj USA úszás hirdetés hirdetés hirdetés