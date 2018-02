Folytatódik a BL-küzdelem a MOL-PICK Szeged számára

Játszott már Eppelheimben, Mannheimben, Frankfurtban a Rhein-Neckar Löwen ellen a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, most újabb helyszínnel bővül kettejük BL-csatája, hiszen vasárnap 17 órakor St. Leon-Rotban csap össze egymással a két gárda. Az év első VELUX EHF Bajnokok Ligája-meccse következik, folytatódik a küzdelem az A csoportban.



Évek óta az is megszokott, hogy megmérkőzik egymással a két együttes. Az ősszel nagyon simán, 34–31-re nyert az aktuális német bajnok Szegeden, úgy, hogy a Szegednek esélyese sem volt még a döntetlenre sem.

A MOL-PICK Szeged négy fordulóval a vége előtt 9 ponttal az ötödik helyen áll, sajnos a Kristianstad és a Plock ellen is értékes pontokat hullajtott. A Löwen 12 ponttal a negyedik, éppen ezért nagy kár az említett két meccsért, mert ha azok meglennének, akkor most kedvezőbb helyzetből várhatná a Szeged a meccset.



Azonban mindenki kellemes emléket őriz az utolsó németországi kirándulásról, egy éve Frankfurtban csodás játékkal, 30–24-re nyert a Pastor-alakulat, azon a meccsen éppen a Nikolaj Jakobsen által irányított együttesnek nem volt esélye.



A csapat ma kétszer, míg holnap egyszer edz itthon, szombaton 6.30-kor indul az újszegedi sportcsarnok elől, este a 13 ezres kisváros nem túl nagy, 2200 fő befogadására alkalmas csarnokában edz. A delmagyar.hu a megszokott módon, útinapló formájában számol be a BL-túráról, fotókkal, friss hírekkel jelentkezünk Németországból. A meccset a Sport1 TV élőben közvetíti.