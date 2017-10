Folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre: középpontba kerül Kane

Nyolc meccs a keddi programban



Nyolc mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája.

A program, 3. forduló, 20.45, E csoport: Maribor (szlovén)–Liverpool (angol), Szpartak Moszkva (orosz)–Sevilla (spanyol), F csoport: Feyenoord (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán), Manchester City (angol)–

Napoli (olasz), G csoport: RB Leipzig (német)–Porto (portugál),

Monaco (francia)–Besiktas (török), H csoport: Real Madrid (spanyol)– Tottenham (angol), APOEL (ciprusi)–Borussia Dortmund (német).

Harry Kane személye miatt is pikáns lesz a Real Madrid és a Tottenham mai összecsapása.

Fotó: 101greatgoals.com

A világbajnoki selejtezőket követően hét közben már folytatódnak a labdarúgó Bajnokok Ligája küzdelmei. Ma az E, az F, a G és a H csoportban rendeznek összesen nyolc mérkőzést.Magyar szempontból kettő- re kell különösen figyelni: az APOEL és a Borussia Dortmund találkozóján a hazaiaknál vélhetően ismét lehetőséget kap Sallai Roland, míg az RB Leipzig és az FC Porto meccsén Gulácsi Péter védheti a lipcseiek hálóját. A kapus végigjátszotta válogatottunk Svájc és a Feröer elleni vb-selejtezőjét, ki ne emlékezne a svájciak elleni két nagy hibájára, ám van ő annyira profi, hogy ezeket már maga mögött hagyta. Hogy mást ne mondjunk, a hétvégi bajnokin legyőzték a Dortmundot. Ha ugyanez ma sikerül Sallaiéknak, az még nagyobb bravúr lesz, mindenesetre a támadó is ott volt a pályán a vb-selejtezőkön, mindkétszer csereként vetette be őt Bernd Storck szövetségi kapitány.A játéknap rangadója címre két találkozó pályázik. A spanyol Real Madrid és az angol Tottenham meccsének az adja a különlegességét, hogy a madridiak élénken érdeklődnek a londoni csapat gólkirálya, Harry Kane irányt – már a téli átigazolási időszakban csapatot válthat. A H csoportban mindkét együttes hat ponttal, hibátlan mérleggel, 6–1-es gólkülönbséggel áll jelenleg. A Real állítólag hajlandó három klasszisáról is lemondani Kane játékjogáért: Gareth Bale-t, Luka Modricot és Karim Benzemát kínálják az angol csatárért, akiért a Manchester United akár 170 millió fontot is fizetne. Meglátjuk.

Szintén jó meccsnek ígérkezik az angol Manchester City és az olasz Napoli derbije. A City vezeti az F csoportot hat ponttal, és a Premier League-ben is az élen áll, nyolc forduló alatt mindössze egyszer ikszeltek a hét győzelmük mellett. Ennél is jobb azonban a mérlegük a nápolyiaknak, akik nyolc hibátlan meccsel vezetik a Serie A-t, két ponttal az Inter, de már öttel a címvédő Juventus előtt. A BL- ben azonban van egy vereségük, kikaptak a nyitányon az ukrán Sahtar Donyecktől, így jelenleg csak harmadikok a kvartettben.Az összes keddi találkozó 20.45-kor kezdődik.