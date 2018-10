Fontos gólokat szerzett: Mészáros Dömötör a megyekettes Csengelében duplázott

Ezzel a labdával is jól bánik. Mészáros Dömötör duplázott. Fotó: bors

Fontos, középházi rangadót nyert meg a Csongrád megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban a Csengele, miután 0–1-ről fordított hazai pályán a Földeák ellen. A 3–2-es sikerből két góllal vette ki a részét Mészáros Dömötör válogatott röplabdázó.– Valóban, két fontos gólt sikerült szereznem, mivel az első találatommal egyenlítettünk – emlékezett vissza lapunk érdeklődésére Mészáros –, a másodikkal pedig átvettük a vezetést. Először a balhátvéd Ornyik Attilától kaptam egy hosszabb indítást, amit elfejeltem az elkéső kapus mellett, majd ballal a kapuba emeltem. A második gólom egy jobb oldali indításból indult, a beadásba még belecsúsztatott az egyik csapattársam, az én lövésem pedig a bal kapufáról került a hálóba. 3–1 után még talált egy gólt az ellenfél. Nálunk többen elfáradtak, így visszaálltunk védekezni és a kontrákra építeni. Rúghattunk volna még legalább két gólt, de sajnos nem sikerült – mondta.A 41 éves Mészáros még mindig kiváló formának örvend, azonban a labdarúgás mellett továbbra is része az életének a röplabda – játékosként. Nyolc éve rendszeresen pályára lép néhány meccs erejéig a Csengelében, idén rögtön duplázott a Földeák ellen.– Az elmúlt héten jöttem haza Szaúd-Arábiából, ahol röplabdáztam. Két héten belül eldől, hogy visszamegyek-e oda játszani, de van több ajánlatom, Magyarországról is kettő. A kondimnak is jó, hogy futballozhatok Csengelén. Edzeni viszont a szentesi megyeegyes csapattal szoktam. Jó a csapat és a hangulat Csengelén, szeretnék nekik segíteni, amennyit csak tudok. Ha negyvenöt percet, akkor annyit, de a Földeák ellen a kilencven percet is jól bírtam – jegyezte meg.Mészáros Dömötör tudatosan tervezi a jövőjét, komoly céljai vannak a röplabdában játékos-pályafutását követően is.– Úgy tervezem, hogy ezt az évet még lejátszom, utána pedig edzőként szeretnék dolgozni. Még nem dőlt el, hol folytatom játékos-pályafutásom, de a döntésemet úgy szeretném meghozni a napokban, hogy figyelembe veszem a magam és a két gyermekem érdekeit is. Tréneri ambícióimat Japánban kezdhetném meg egy jó barátom segítségével másodedzőként. Ez tökéletes lenne, mert nem rögtön kerülnék a mélyvízbe, valamint a munka mellett továbbképzésekre is tudnék járni, ami, úgy gondolom, rendkívül fontos minden edző életében. A világ legjobbjai a mai napig képzik magukat – zárta a beszélgetést Mészáros Dömötör.