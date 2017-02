Fontos hónapot kezdenek Zubaiék

Szurkolói busz indul



Szurkolói busz indul a Vive Tauron Kielce–MOL-Pick Szeged férfi kézilabda BL-mérkőzésre. Indulás: február 24-én este, visszaérkezés február 27-én. Néhány hely még van a buszon. Jelentkezni a 20/358- 9813-as telefonszámon lehet Csapó Attilánál, vagy az info@ csakelore.hu e-mail-címen.

Hét szegedi kézilabdázó vett részt a franciaországi világbajnokságon, a szlovén Matej Gaber bronzéremmel térhetett haza – vele ugyanezen az oldalon interjút is olvashatnak. A vb- láznak azonban vége, ma már bajnokit játszik a MOL-Pick.Kisebb sérüléssel bajlódik, így valószínűleg pihenőt kap Thiagus Petrus , akire csütörtökön az idei év első Bajnokok Ligája-találkozóján nagy szükség lesz. A MOL-Pick a fehérorosz Bresztnél vizitál. Sandro Obranovic játéka is kérdéses a kövesdiek ellen.A horvát irányító a Vojvodina elleni makói edző- mérkőzés előtt szenvedett húzódást. Bóka Bendegúz sem lesz ott a Mezőkövesd ellen, így Sunajko Stefan kaphat lehetőséget Jonas Källman mögött a balszélen. A vb-ről Szergej Gorbok is kisebb sérüléssel tért vissza, azonban a szurkolók által az őszi BL-szezon legjobb szegedijének választott orosz válogatott balátlövő már egészséges.A MOL-Pick Szeged a 2016– 2017-es idényben eddigi legnagyobb különbségű sikerét éppen Mezőkövesden aratta: a csapatkapitány, Zubai Szabolcs szülővárosában 36–19-re nyertek.A borsodiaknak csak egy győzelmük van, hazai környezetben 34–23-ra verték a Balmazújváros ellen. Vácott értek el még döntetlent, tizenháromszor vesztesen hagyták el a pályát.Februárban nyolc összecsapás vár a szegedi kézilabdacsapatra, öt itthon. Meghatározó hónap előtt állnak Bánhidiék, mivel a BL-ben Bresztben és Kielcében is játszanak, míg hozzájuk a Vardar Szkopje látogat. Az NB I-ben viszont könnyebb ellenfelek várnak a csapatra.