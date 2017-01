Fontos meccs előtt a Szeged

Varga Péter együttese a remek erőkből álló OSC-t fogadja az E.ON OB I alapszakaszában. Még négy meccs van hátra, az A csoportot jelenleg 27 ponttal a Szolnok vezeti, második az OSC 25-tel, harmadik a Vasas 19-cel, míg a Szeged a negyedik 16-tal. A Szentes négy pontjával a hetedik helyen áll. A Metalcom szombaton a KSI-t fogadja a siker esélyével.



Szóval a Szegednek fontos lenne egy bravúr, hogy visszajöjjön a remény arra, hogy a harmadik helyen zárja az alapszakaszt. Szolnokon jól játszott a csapat, pedig a két légiós, Basara és Vukicsevics hiányzott. Lehet építeni az OSC elleni idegenbeli meccsre is (11–11) úgy, hogy a ContiTech állt közelebb a győzelemhez. A hét sporteseményén fontos szerepet tölthetnek majd be a szurkolók is, akikre nagy szükség lesz.