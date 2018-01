Fontos meccs következik a Naturtex-SZTE-Szedeáknak: holnap a Kecskemétet fogadják

Fortune akcióban. Fotó: MKOSZ

„Megyünk tovább, nagyon fontos mérkőzésünk következik a Kecskemét ellen" – ezzel zárta edzői nyilatkozatát Andjelko Mandics, a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatának vezető- edzője a Szolnoki Olaj elleni szombati vereség után. És valóban, már itt is van a következő meccs: holnap 18 órátóla Kecskemétet fogadják az újszegedi sportcsarnokban.

A Szedeák nehéz helyzetéről és sérüléseiről már írtunk: a rendkívül tartalékos együttes legutóbbi nyolc bajnokijából hetet elveszített. Hazai pályán azonban továbbra is pozitív a mérlegük, Nenad Sulovicsék nyolc találkozóból ötöt megnyertek saját közönségük előtt. Ezt a számadatot kellene javítani holnap, ám nem lesz egyszerű dolguk: a Kecskemét kiváló szezont fut, tíz győzelemmel az ötödik helyen állnak, ráadásul idegenben parádéznak. Forray Gábor együttese már hatszor nyert vendégként, Zalaegerszegen, Pakson, Kaposváron, Debrecenben, Pécsett és Sopronban is örülhettek, szóval biztosan nem ijednek meg a szegedi találkozótól sem.Októberben Kecskeméten egy szoros meccsen 62–58-ra nyertek a hazaiak – ugyanezt a forgatókönyvet, ám immár szegedi sikerrel, el tudnánk fogadni szerdán is. Nagy kérdés, hogy a szombaton húzódást szenvedő Marko Boltics pályára léphet-e, hiszen az irányítóra fontos szerep hárulna a meccsen.A bajnokság állása1. Szolnok 17 15 2 1410 – 1240 0.9412. Körmend 17 13 4 1414 – 1302 0.8823. Falco 17 12 5 1529 – 1325 0.8534. Alba Fehérvár 17 12 5 1359 – 1234 0.8535. Kecskemét 17 10 7 1346 – 1306 0.7946. Atomerőmű 17 10 7 1372 – 1357 0.7947. Zalaegerszeg 17 9 8 1364 – 1385 0.7658. Pécs 17 8 9 1345 – 1373 0.7359. Kaposvár 17 7 10 1305 – 1339 0.70610. Szedeák 17 6 11 1278 – 1298 0.67611. Debrecen 17 6 11 1293 – 1438 0.67612. Jászberény 17 5 12 1270 – 1389 0.64713. MAFC 17 3 14 1201 – 1338 0.58814. Sopron 17 3 14 1233 – 1395 0.588