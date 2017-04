Fontos meccsek idegenben

Két megyei élvonalbeli együttesre is fontos meccs vár ma. Tatabánya–MOL-Pick 18 órakor Tatabányán szerepel a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A decemberi NB I-es bajnoki után óvott a Tisza-parti együttes, amit elfogadott a versenybizottság, így most újrajátsszák a csapatok az összecsapást.



Tétje igazán a Pick számára van a meccsnek, hiszen ha nyer Juan Carlos Pastor együttese, akkor nagy lépést tesz az alapszakasz-győzelem megszerzése felé. A delmagyar.hu helyszíni szöveges online tudósítással jelentkezik a találkozóról. A horvát Alen Blazevic vállsérülés miatt nem játszhat, és a szlovén Matej Gaber sincs tökéletes állapotban. Egy biztos: a vasárnapi, PSG elleni BL-negyeddöntő után két nappal nem lesz egyszerű dolga a Szegednek. A tabellán a MOL-Picknek jelenleg 44, az alapszakaszt biztosan a harmadik helyen záró Tatabányának 36 pontja van. Pécs–Szedeák A nagyszerű kecskeméti siker után újabb idegenbeli bajnoki vár a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatára ma 18 órától. A középszakasz középházában mindössze két meccsük van hátra Lilovéknak, és az biztos, hogy ha mindkettőt megnyerik, ott lesznek a rájátszásban. Ha a kettőből egyszer győznek, akkor is jó az esély a playoffra, ám akkor a többi eredményre is figyelni kell. A pécsi bajnoki előtt joggal bizakodhatnak a szegediek, hiszen Csirke Ferenc együttesének játéka fekszik a Naturtexnek.



A szezonban eddig négyszer találkoztak, ebből háromszor Juhosék örültek. Az alapszakaszban ugyan 82–75-re kikaptak Pécsett, ám az újszegedi sportcsarnokban egy tükörsima, 101–62-es meccsen visszavágtak a vereségért, majd a magyar kupa győri nyolcas döntőjének negyeddöntőjében 81–74-re nyert Nikola Lazics csapata, amely a középházban hazai pályán 99–73-ra győzött április 8-án. Egy újabb sikerrel tehát karnyújtásnyira kerülhet a playoff, ám vereség esetén sincs tragédia: akkor a szombati, Kaposvár elleni hazai meccs lehet majd döntő.