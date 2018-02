Fontos mérkőzést nyert a Metalcom-Szentes - galéria

Férfi vízilabda OB I, B csoport, 13. forduló. Szentes, városi sportuszoda, 300 néző.Homonnai, Vogel.György (6 védés) – KISS 2, Nagy 1, VÖRÖS 1, Visnyakov, Pellei F., SOMOGYI 2.Kókai, Pellei K. 1, PALOTÁS 3, Werner, Tóth, Takács 1.Pellei Csaba.Józsa (7 védés) – Csaba 2, Csacsovszky E. 1, CSACSOVSZKY A. 2, CHILKÓ 2, SZATMÁRI 2, Krizsán.Zerinváry, Horváth, Safrankó, Lajkó 1, Rakonjac, Opacak.Lukács Gergely.9/3, ill. 12/8.1/1, ill. –.Nagy.A Metalcom-Szentes előzni és visszavágni szeretett volna, míg a Pécs elérni a középszakasz felsőházát – a Kurca-parti közönség nagy örömére előbbi jött össze. A lelkes szurkolótábor nemcsak jó hírt és győzelmet, de egy igazán jó összecsapást is kapott, a mindkét fél számára nagyon fontos derbin egyszer sem volt két gólnál nagyobb különbség.Félidőben még úgy tűnt, hogy a Pécs akarata talán jobban érvényesül, főleg az emberelőnyös helyzeteik parádés kihasználása miatt, hiszen nyolcszor találtak be fórból. A harmadik negyedben viszont a hazaiak nem ismertek kegyelmet: zsinórban négy góllal jelezték, hogy milyen erő van bennük. A Pécs ettől nem került padlóra, sőt, kétszer is egyenlíteni tudott, utoljára két perccel a vége előtt.A végjátékban dőlt el tehát minden, méghozzá a Kurca-partiak javára: ki más, mint a csapatkapitány, Somogyi Balázs villant az utolsó percben, győztes gólja révén a Metalcom önbizalommal telve várhatja a kéthetes szünet utáni sorsdöntő alapszakasz bajnokit, az utolsó fordulóban a Tatabányát fogadja majd az együttes.A mérkőzés sajtótájékoztatóján jelentették be a hazaiak, hogy leigazolták a szentesi születésű Hegedűs Bencét, aki németországi kitérő után tér haza. Az előző szezonban még a Kaposvárt erősítő pólós center és bekk pozícióban vethető be leginkább, erős fizikumú játékos, aki a középszakaszban csatlakozhat a kerethez.– Kemény meccsen vagyunk túl, amelyen az emberhátrányos védekezésünkkel egyáltalán nem lehettem elégedett. Így is nyertünk, mert teljes szívvel küzdöttünk. Fel voltunk rá készülve, hogy a Pécs gyors lefordulások után akar gólt szerezni, ezt sikerült megakadályozni, sőt, két szituációban ellenfelünk helyett mi tudtunk betalálni, mert figyeltünk arra, hogy mikor és hogyan akarnak megindulni.