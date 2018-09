Fontos pontokat vesztett el a Szeged 2011

Kecskemét–Szeged-Grosics Akadémia 3–3 (1–3)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, Kecskemét, 400 néző. Vezette: Kárpály Mihály (Kovács B., Sinkovicz).

Kecskemét: Mészáros D. – Bagó, Urbán, Farkas, Zámbori – Tóth R. (Takács K., 75.), Zámbó, Markó (Nemesvári, 75.), Szabó D. – Balog, Vladul (Selyem, 54.). Edző: Szabó Tibor.

Szeged-Grosics Akadémia: Alekszics – Achim S., Tóth G., Farkas M., Pászka – Coroian, Oláh G., Moga – Germán, Máté (Molnár J., 77.), Cigan. Edző: Popovits Pál.

Gólszerzők: Vladul (3.), Balog M. (82.), Szabó D. (92., 11-esből), ill. Germán (5.), Máté (30., 34.).

Sárga lap: Bagó (34.), Szabó D. (93.), ill. Oláh G. (64.).



A hazaiak a 3. percben már vezettek, ám alig két perc múlva Germán Tamás egyenlített, majd jött Máté János duplája, aki előbb a 30., majd a 34. percben talált be. A félidőben tehát magabiztosan vezetett a vendégegyüttes.



A találkozó utolsó tíz percéig igyekezett a Kecskemét, ám nem sikerült a szépítés főleg azért, mert a vendégek irényítottak inkább. Aztán a 82. percben jött a második gól, a 86. percben egy hazai védő mentése a gólvonalon, majd a 92. percben büntetőből az egyenlítés – a Szeged-GA megnyert mérkőzést engedett ki a kezéből döntetlenre.



A Szeged-Grosics Akadémia így átadta első helyét a Dunaújvárosnak, sőt a Szentlőrinc is megelőzte az eddigi éllovast a bajnoki tabellán.



Popovits Pál: – Nehezen kezdtük a meccset, vezetett is a Kecskemét. Aztán három helyzetből három gólt lőttünk, azaz felálltunk. A szünet után domináltunk a mérkőzésen, két üres kapus helyzetünk volt, de ezt nem rúgtuk be, illetve volt egy meg nem adott gól is, amit akkor töröltek, amikor már belőttük. A meccsnek más lett volna a forgatókönyve, ha ezt megadják. A hajrában két helyzetből és rutinos játékosoktól szokatlan módon egyéni hibákból kaptuk a két gólt.