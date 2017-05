Fontos pontot szerezett a Mórahalom a Dunaharaszti MTK ellen

Dunaharaszti MTK–Mórahalom 1–1 (1–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 32. forduló. Dunaharaszti, 100 néző. Vezette: Antal Péter – jól (Szvetnyik, Sebestyén).

Dunaharaszti MTK: Vereckei – Ferenczi, Márton, Farkas (Rebecsák 77.), Mészáros D. – Kovács, Nyéki, Gacsal, Benke – (Bozsik V. 75.), Dallos, Rétsági. Edző: Króner Péter.

Mórahalom: Halász 5 – Bokányi 6, Szücs 5, Lászik 5, Pócs T. 5 – Magyar Gy. 5 – Busa 5 (Mészáros T. –, 91.), Zsoldos 5 (Zámbó 6–2=4, 53.), Várda 5 (Szalma 5,5, 60.) – Podonyi 5, Crkvenjakov 5. Edzők: Magyar György és Vojnics-Zelics Szása.

Gólszerzők: Dallos (35.), ill. Bokányi (73.).

Kiállítva: Rétsági (84.), ill. Zámbó (85.).



A vendéglátó Dunaharaszti MTK és a Mórahalom számára is fontos volt a labdarúgó NB III aktuális fordulója. Két közvetlen rivális találkozott egymással, akik a kiesés ellen menekülnének.



Az első játékrész során inkább a hazaiak akarata érvényesült, de túl sok gólhelyzetet így sem tudtak kialakítani. A 35. percben egy mórahalmi védelmi hiba után Dallos talált be, így hazai vezetéssel mentek a csapatok szünetre.



A második félidőre megváltozott a játék képe, a Mórahalom dominálta azt. Több helyzetet tudtak kialakítani Busáék, majd a 73. minutumban az egyenlítés is összejött Bokányi Richárd révén.



A győzelem már nem lett meg a Mórahalomnak, de fontos pontot gyűjtött be idegenben a kiesés elkerülésének szempontjából.



Magyar György: – Igazságos döntetlen született Dunaharasztiban. Ha a következő fordulóban a Hódmezővásárhely ellen nyernénk, akkor szinte biztos lenne a bennmaradásunk az NB III-ban.