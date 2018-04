Fontos sándorfalvi hajrágól

Ifjúságiak, A csoport

24. forduló: Csongrád–Tiszasziget 3–0, gólszerzők: Debreczeni (2), Berkes. FK 1899 Szeged– HFC 3–3, gsz.: Szabó P. (2), Palócz, ill. Dukai (2), Balog K. Zsombó– Fábiánsebestyén 5–0, gsz.: Mocsári D. (3), Meszlényi, Dudás. Szentesi Kinizsi–Algyő 6–0, gsz.: Smiák (2), Bertók, Paczali, Péter, Kanyó. Mindszent–Ásotthalom 6–0, gsz.: Mihály (3), Becsei (2), Korom. Kistelek–Deszk 5–1, gsz.: Nagy D. (2), Simicz, Bényi, Bakos (öngól), ill. Lünstedt. Üllés–Kiskundorozsma 2–4, gsz.: Czékus, Lapu, ill. Balogh Zs. (3), Benkocs. Szabadnapos: UTC.

A hétvégi program

25. forduló, péntek, 17: Deszk– Csongrád, szombat, 17: Kiskundorozsma–Algyő, HFC II.–Zsombó, Tiszasziget–FK 1899 Szeged, Ásotthalom–UTC, Bordány–Szőreg, vasárnap, 17: Sándorfalva–Szentes.

Zsombó, 100 néző.Fehérvári Patrik – közepesen (Papp G., Nasz).Rozs 6 – Csikós D. 6, Bálint V. 6 (Rárósi –), Mocsári 5, Kószó 6,Törköly 6 (Zetkó –), Gyuris 6, Molnár B. 7, Németh T. 8 (Vajda –),Csikós K. 7, Mihálffy Zs. 6.Daru Sándor.Lippai 5 – Hatvani I. 6, Molnár D. 5, Tóth A. 5, Szil 5, Visnyei 5 (Dlusztus I. 5), Török Gy. 5 (Tápai 5), Szécsi 5, Márki 5, Virág 5, Nagy E. 5.Molnár Dániel.Németh T. (17.), ill. Hatvani I. (87.).– A játékvezető a büntetőterületen kívül szinte minden szabálytalanságot észrevett. A tizenhatoson belül viszont több tévedése volt, de sajnos segítői a füles használata ellenére sem tudtak segíteni.– A mi helyzetünkben egy fontos pontot szereztünk Zsombón.Még negyedóra sem telt el a mérkőzésből, amikor vezetéshez jutottak a hazaiak: bal oldali beadás után Németh Tamás átvette a labdát, és 14 méterről a hálóba lőtt. A Zsombó a továbbiakban is dolgozott ki gólhelyzetet, ám kihagyta azokat, a hajrában pedig a Sándorfalva egy előreívelés után egyenlített, amikor Hatvani István a kifutó kapus mellett ellőtte a labdát.Szentes, 100 néző.Bán Bence – jól (Kádár Németh, Virág).Kotvics-Varga 5 – Vincze Z. 5, Légrdái 5, Bagi Z. 4(Orovecz –), Páger 5,5 Polyák –), Lekrinszki 6, Szabó L. 5,5,Debreczeni 5, Pölös 4 (Bertók 5),Szeles 5, Juhász Cs. 5,5.Némethy László.Siska 0 – Sebők 6, Szélpál 6, Pénzváltó 6, Bozsóki 7, Bella 7,Takács 6,5, Csányi 6 (Kovács –),Daróczi 6, Kiss 5,5 (Vékes –),Lovas 6 (Tóth –).Takács Zoltán.Bozsóki (19.), Bella (58.).– A listavezetőtől kaptunk ki, amely jobb csapat nálunk jelen pillanatban. Gratulálok az Algyőnek a sikerhez.– Nagyon szép születésnapi ajándékot kaptam a csapatomtól.Szeged, Felső Tisza-parti stadion,100 néző.Brezovai Zoltán– kiválóan (Török S., Minda).Győri 8 – Antal 8 (Varga R. –), Dóra T. 8, Mucsi 8(Drogba –), Zsilák M. 9, Szélpál 8,Csuka 8 (Hegyesi –), Szalai 8,Heredea 10, Gyurkovics 9, Kovács B. 8 (Dóra J. –).Boldizsár Bálint.Szatmári 5 (Kandó 4) –Bábi 4 (Perpauer –), Darida 5, Pálinkó 5, Rau 4, Siber 4, Bartyik R. 4 (Gyuris –), Gyüre 4, Győrfi 4, Mohácsi 4, Bódai 5.: Vinnai István, Bacsa Zsolt.Gyurkovics (55., 74.),ill. Bódai (21.).– Egy nagyszerű klub csapatát irányíthatom, amely sohasem adja fel. Hosszú böjt volt, megérdemlik a játékosok a sikert.– Ma mélyen a tudásunk alatt játszottunk, gratulálok az FK-nak.Szeged, SZVSE-pálya, 100 néző.Telek András – jól (Sándor I., Görgényi).Nagy M. 0 – Végh 7, Baka 6 (Kelemen –), Puskás Cs. 7, Csamangó T. 7, Hatvani J. 7, Péter 6 (Vitos –), Király D. 6 (Balázs –), Nagy B. 6 (Nagypál –), Matyelka 7, Rózsa 5 (Csanádi 6).Major László.: Bata 4 – Varnyú 5 (Bertalan –), Gallai 4 (Révész B. 4), Horváth-Harmat 4 (Cseszkó –), Pióker Ti. 5, Szentmártoni 4 (Bürgés –), Németh Z. 5,5, Pióker Ta. 5, Huszti 5, Gémes 5, Győri 4.Papp Endre.Nagy B. (5.), Hatvani J.(36., 84.), Matyelka (70.), Puskás Cs. (87.).– Papírforma-eredmény született ezen a mérkőzésen, gratulálok a csapatomnak.– Nagyot küzdött a csapat, de egy ilyen kaliberű ellenféllel szemben kevés, ha csak húsz percet futballozunk. Sajnos az eredmény reális.Szőreg, 80 néző. Vezette: Csöngető Endre – jól (Kőhalmi, Szűcs I.).Vígh S. 6 – Ali 6, Mácsai 6,Néma 5, Kertész 6, Hevesi 6,5,Dongó 6, Keller 7 (Hedvicsek –),Vörös 6, Sarnyai 6 (Bosnyák 5), Bartos 5,5.Kiss Máté.Halász K. 6 – Molnár K. 6, Marjanucz 6, Cseh 6, Tóth L. 6 (Csamangó T. 6,5), Szecskó 6,Ottlik M. 6, Szőke 6,5, Takács A. 6, Illés T. 6 (Horváth T. –), Géczi 6.Szabó Zsolt.Keller (25.), Bartos (60.), ill. Csamangó T. (70.), Szőke (83.).– Rengeteg helyzetet kihagytunk, ennek ellenére összességében nem játszottunk jól, és így fájó két pontot vesztettünk.– Az első félidő a Szőregé volt, a második a miénk, ezért igazságosnak érzem a Szőregen elért döntetlent.Bordány, 300 néző.Kovács Attila – jól (Török G., Minda).Szűcs M. 6 – Sólya 7, Fodor B. 7,5, Gajdacsi 6, Dürgő 6 (Zvekanov –), K. Tóth 6,5, Culafics 6, Kis L. 6 (Kozma –), Bárkányi 6, Retek 6, Malatinszki 7.Hódi Mihály.Czirják 7 – Vastag 7,5, Vojnics-Tunics 7 (Balogh 7,5), Németh 7, Szabadi 7,5, Hauk 7,5 (Víg –), Major 8, Farkas 8,5, Gyenes 7 (Mészáros –), Grósz 7 (Andróczki 7,5), Varga K. 7,5.Kószó László.Major (35.), Farkas (75.).– Nyertünk már mi is úgy, hogy nem feltétlenül érdemeltük meg. Most megérezhettük, hogy akkor mit éreztek az ellenfelek. Nem érdemeltünk vereséget.– A meccs hatalmas bordányi helyzetekkel indult, a kihagyott 11-es után a csapatom rendkívül jól futballozott. Három meccs alatt kilenc pontot szereztünk, előtte két hónap alatt kettőt. A következő öt hétben dől el, hogy milyen évet zárunk.Csongrád, 300 néző.Szeles Ádám – kiválóan (Lászlai, Böszörményi).Verebélyi 5– Bodor 6 (Borda 6), István 5 (Molnár –), Takács 7, Kerepeczki 7, Mészáros 6, Juhász 7 (Kovács –), Maszlag 7, Budai 6 (Bálint –), Lőrincz 7, Fodor 6.Paksi Péter.Weszelovszky 6,5 –Rádi 7, Papp Á. 7, Zámbori 6,5(Mucsi 6,5), Rutai 6,5, Réczi 6,5(Deák –), Juhász I. 6,5 (Bernát –),Drágity 6,5, Bálint D. 7, Farkas 7,Kántor 6,5 (Szarvas –).Bernát Péter.Bálint (32.), ill. Juhász (55.).– Jó iramú mérkőzésen az eredmény egyik csapatnak sem megfelelő.– Meg kell tanulnunk az ilyen mérkőzéseket lezárni, ettől függetlenül a hazai pálya mindenelőnyét élveznie kellett a Csongrádnak ahhoz, hogy egyenlítsen.1. Algyő 20 15 2 3 41 – 13 472. Csongrád 22 13 6 3 54 – 21 453. Ásotthalom 21 12 6 3 40 – 24 424. Tiszasziget* 21 14 3 4 48 – 18 415. SZVSE 22 11 7 4 59 – 23 406. HFC II. 21 12 3 6 53 – 32 397. Foliaplast–Bordány 22 12 2 8 43 – 32 388. Kiskundorozsma 21 8 7 6 35 – 36 319. Szentesi Kinizsi 23 7 4 12 32 – 51 2510. Sándorfalva 21 7 2 12 36 – 42 2311. Szőreg 21 6 2 13 35 – 55 2012. UTC 20 6 1 13 31 – 44 1913. FK 1899 Szeged 22 3 6 13 28 – 55 1514. Zsombó 23 3 6 14 36 – 75 1515. Deszk 20 2 1 17 22 – 72 71. Szentesi Kinizsi 22 18 2 2 120 – 23 562. HFC 22 17 4 1 131 – 22 553. FK 1899 Szeged 22 13 3 6 96 – 42 424. Zsombó 21 12 3 6 63 – 31 395. Algyő 22 10 3 9 60 – 64 336. Kiskundorozsma 20 10 2 8 69 – 35 327. Mindszent 20 9 4 7 62 – 59 318. Csongrád 21 9 3 9 42 – 46 309. Fábiánsebestyén 20 9 2 9 48 – 47 2910. Kistelek 22 7 5 10 57 – 70 2611. Tiszasziget 19 8 1 10 58 – 54 2512. UTC 20 4 5 11 33 – 74 1713. Ásotthalom 22 4 1 17 51 – 149 1314. Üllés 19 4 0 15 35 – 117 1215. Deszk 22 4 0 18 44 – 136 12