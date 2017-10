Főpróba következik a derbi előtt: 16 órakor a K&H férfi kézilabdaligában MOL-Pick Szeged-Ferencváros

A Szeged remek formában játszik, így a Fradi ellen kötelező lecke következik. Fotó: Wojciech Jablonski

A vendégek idén kerültek vissza a legjobbak közé, sok vizet nem zavartak eddig, és most is csak a tisztes helytállásban bízhatnak, hiszen a szegedi együttes a nantes-i vereség óta elkapta a fonalat, nem kapott ki.Pastor mester biztos, hogy több játékosának is pihenőt ad, így Zubai Szabolcs és Pedro Rodriquez visszakerült a keretbe.

A vendégek eddig egyszer nyertek a bajnokságban, hét közben a Veszprém ellen 39–20-ra kaptak ki. Népes tábor biztatja majd a Fradit, közel 200 zöld-fehér drukker érkezik a meccsre.A Szeged jövő szombaton – október 20-án (péntek) 15 órától árulják majd elővételben a csarnokban a belépőt – rangadót vív, jön a várva várt PICK–Veszprém derbi.1. Veszprém 6 6 0 0 216 – 112 122. MOL-PICK 6 6 0 0 200 – 125 123. Balatonfüred 5 5 0 0 147 – 114 104. Dabas 5 4 0 1 128 – 128 85. Eger 6 4 0 2 133 – 150 86. Tatabánya 5 3 0 2 132 – 120 67. Komló 5 3 0 2 119 – 124 68. Budakalász 5 1 1 3 127 – 134 39. Cegléd 6 1 1 4 134 – 152 310. Gyöngyös 4 1 0 3 85 – 111 211. Csurgó 5 1 0 4 113 – 145 212. FTC 6 1 0 5 134 – 172 213. Vác 5 0 0 5 107 – 143 014. Orosháza 5 0 0 5 112 – 157 0