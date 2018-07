Főpróbát tartottak az NB III-asok

Az NB III-as bajnokság kezdete előtti utolsó felkészülési mérkőzéseiket vívták a megyei labdarúgócsapatok. A Szeged- Grosics Akadémia a román CS National Sebis ellenében tartotta a főpróbát, és most is magabiztos győzelmet aratott. A nyáron szerződtetett támadó, Máté János fejezett be két sakk-mattig kijátszott akciót, a két gól között pedig Pászka szögletét Farkas Márk csúsztatta az ellenfél kapujába.

A SZEOL SC Szerbiában játszotta az utolsó nyári felkészülési meccsét: a harmadosztályú FK Backa ellen a második félidő elején egy öngóllal került hátrányba a kék-feketék, majd a hazaiak egy kontrát is végig tudtak vinni, amivel megduplázták előnyüket. A SZEOL-tól a szépítésre futotta, Péter Antal egy tizenegyest értékesített.



A Makó a román harmadosztályú Csermővel szemben hangolt a tétmeccsekre. Magyar György csapatában pályára lépett a Szeged-Grosics Akadémiától megszerzett 20 éves hátvéd, Tamaskó Ádám, és jó esély mutatkozik az előző idényben a Mórahalomban futballozó Fodor Ádám megszerzésére is. A makóiak szinte végig fölényben futballoztak, de gólt csak a hajrában szereztek: ekkor Hatvani József egy kipattanó labdát lőtt a vendégek kapujába.



A Hódmezővásárhelyi FC a Békés megyei I. osztályú Szarvas otthonában játszotta a rajt előtti utolsó gyakorlómeccsét. A korai hátrányt sikerült megfordítania a HFC-nek, viszont a 94. percben egy eladott labdát kihasználtak a Körös-partiak, így győzelem helyett döntetlent ért el a Vásárhely.



A megyeegyes csapatok közül az Algyő ötöt rúgott az FK-nak, szintén ötször volt eredményes az SZVSE és a Tiszasziget. A Szentes kikapott a Kiskunfélegyházától, a HFC II. pedig a békéscsabai fakó ellen szenvedett vereséget odahaza.



Szeged-Grosics Akadémia– CS National Sebis (román) 3–0 (1–0)

Szeged-GA: Szántai – Achim, Tóth, Farkas M., Pászka, Erdélyi, Coroian, Oláh, Szabó, Hegedűs, Máté. Játszottak még: Alekszics, Povázsai, Balogh, Molnár J., Manga, Moga, Orosz. Edző: Popovits Pál. Gólszerzők: Máté (2), Farkas M.



FK Backa 1901 (szerb)–SZEOL SC 2–1 (0–0)

SZEOL SC: Prokop – Rácz, Gál, Gajág, Buzási, Forró, Lévai, Kozics, Pócs T., Göncző, Tomisics. Játszottak még: Leindler (kapus), Grünvald, Kéri, Beretka, Péter, Ondrejó, Horváth P., Horváth A. Edző: Siha Zsolt.

A szegedi gólszerző: Péter (11-esből).



Makó–Csermő (román) 1–0 (0–0)

Makó: Garamvölgyi – Grecsó, Lászik, Zsoldos, Tamaskó, Busa, Szilágyi, Juhász J., Lipták, Podonyi, Babolek. Játszottak még: Weszelovszky (kapus), Fodor, Hatvani, Rakonczai, Mezei E., Bány B., Bánóczki. Edző: Magyar György.

Gólszerző: Hatvani.



Szarvas–HFC 2–2 (1–0)

HFC: Krnács – Jankelic, Huszár, Szabó Cs., Mezei, Katona Gy., Szabó M., Gyüre, Vass, Hrabovszki, Kovács Zs. Játszottak még: Tóth J., Seres, Bürgés, Rácz D., Kecskeméti, Bódai, Bartyik N. Edző: Szűcs Róbert. A vásárhelyi gólszerző: Bódai (2).



További eredmények:

Algyő–FK 1899 Szeged 5–2, gsz.: Tóth M., Hatvani I., Szil Zs., Kovács L., Lovas T., ill. öngól, Gyurkovics T. Kelebia–Tiszasziget 1–5, a tiszaszigeti gólszerzők: Rutai (2), Kántor, Fődi, Papp.

Szentesi Kinizsi–Kiskunfélegyháza 0–2.

HFC II.–Békéscsaba II. 3–4, a vásárhelyi gólszerzők: Gyuris, Szőke, Surján.

Kiskundorozsma– SZVSE 3–5.