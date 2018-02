Fordulatos rangadóval indult a megyeegy

Mórahalmon játszották a Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság nyitófordulójának rangadóját, ahol a SZVSE az őszi bajnok Csongrádot fogadta: még tíz perc sem telt el a meccsből, amikor a vasutasok emberelőnybe kerültek, miután Bakos Ádám és Hatvani József tizenhatoson belüli párharcánál előbbit szabálytalannak látta a játékvezető, és büntetőt ítélt, majd kiállította a csongrádi játékost. A tizenegyest ugyan hárította Verebélyi Konrád, de a kipattanót Hatvani József már gólra váltotta. A Csongrád azonban nem adta fel, és a szünet előtt pár perc alatt tíz emberrel játszva is fordítani tudott: Juhász Sándor előbb büntetőből, majd akcióból is betalált, így vezetett a Csongrád 45 perc után.



A fordulást követően a SZVSE ugyan nyomott, de jól zárt a csongrádi védelem, majd a félidő derekán ismét előkerült a piros lap, amit Nagy Zoltán kapott, ezzel tíz a tíz ellen fejezték be a csapatok. Már-már elkönyvelhettük a csongrádi győzelmet, de a 92. percben Végh Ariel és Csanádi István összjátéka után előbbi passzolta be a labdát az ötösről a bal alsóba, amivel egy pontot megmentett a SZVSE.



A nap másik mérkőzése ennél simább volt, a Tiszasziget 4-0-ra nyert Kiskundorozsmán.



Megyei I. osztály, 16. forduló



SZVSE - Csongrád-Kunság Aszfalt 2-2 (1-2)

Gól: Hatvani, Végh ill. Juhász S. (2).



Kiskundorozsmai ESK - Tiszasziget SE 0-4 (0-1)

Gól: Rutai (2), Bálint D., Juhász A.