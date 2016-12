Forgács Dávid: természetesnek vette, hogy segít

Történelem



Az Associazione Calcio Ancona 1988-ig harmadosztályú volt, amikor feljebb léphettek a második ligába, és 1990-ben Vincenzo Guerinivel az 5. helyet szerezték meg. Két év múlva a 3. hely megszerzésével sikerült az első osztályba való feljutás. Bár egy évre rá ismét kiestek, mivel a 17. helyen végeztek, mindenképpen nagy sikert aratott az Inter feletti 3–0-s győzelem. A következő évben eljutottak az olasz kupa döntőjéig, ahol azonban a Sampdoria legyőzte őket. 1996-ban, valamint 1998-ban ismét a harmadosztályba csúszott vissza a klub. 2000-ben feljutottak, majd 2003-ban ismét (a 4. hely megszerzésével) a Serie A-ba kerültek. A következő évad az egyik legsikertelenebbre sikeredett, a csapat 25 vereséggel és 13 ponttal zárt. Ezután a klub csődbe ment, és a negyedosztályba száműzték őket. A történetében találhatunk két magyart, Zsengellér Gyulát és Détári Lajost, illetve szerepelt az Anconában Goran Pandev, Mario Jardel vagy Dino Baggio is.

Bár a lapunk, valamint a Szegedi Sport és Fürdők Kft. által szervezett 30. Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna gálamérkőzésén nem tudott részt venni Forgács Dávid , ennek ellenére úgy érezte, a jótékonysági mérkőzésen egy emlékkel járul hozzá a makói Hacker Gábor rehabilitációjához.– Természetes kötelességemnek éreztem, hogy megpróbáljak valamivel segíteni, hiszen aki sportol, azzal is bármikor megtörténhet hasonló – mondta az olasz Ancona szegedi származású bal oldali védője.– Az általam küldött mezben volt az első hivatalos meccsem az Anconában, amelyen sikerült góllal bemutatkoznom.Az olasz Lega Pro, azaz harmadik liga B csoportjában szerepel az Ancona, amelyben Forgács rendszeresen lehetőséget kap.– Velem minden rendben, szerencsére az őszi szezon szinte minden meccsén játszottam azokat leszámítva, amikor az utánpótlás-válogatottban kaptam lehetőséget – mesélt önmagáról Forgács.– A csapatnak kicsit felemásan alakul a szezonja, ezért is vagyunk a tabella közepén hat pontra a még play offot jelentő tizedik helytől, de csak egy pontra a kiesési rájátszást érő 16. pozíciótól. Idén angol stílusban nekünk is van Boxing Day, ezért még 30-án is lesz bajnokink, utána térek majd haza egy hétre.A játékos a nyáron igazolt Anconába, miután az Atalanta játékosaként a kölcsönadása letelt a másodosztályba feljutó Pisában.– Igazából én semmi elől nem vagyok elzárkózva, és szívesen haza is mennék játszani, ha jönne egy olyan lehetőség – jegyezte meg Magyarországra igazolásának lehetőségéről Forgács. – Figyelemmel követtem az NB II-t, főleg a SZEOL-t, amely a szegediekre építve most az igazi szegedi csapat. Jó lenne, ha minél jobb helyen végezne mindkét városi együttes, és visszatérne Szegedre az igazi futballhangulat a megfelelő környezetben, és remélhetőleg minél hamarabb az élvonalban. Az nem létezik, hogy egy ekkora városban ne legyen minden csapat minden sportban a legmagasabb szinten.1. Venezia 20 11 6 3 26 – 16 392. Pordenone 20 11 5 4 34 – 22 383. Reggiana 20 11 4 5 26 – 18 374. Padova 20 10 6 4 29 – 19 365. Parma 20 10 6 4 30 – 21 366. Gubbio 20 11 1 8 25 – 21 347. Sambenedettese 20 8 7 5 26 – 22 318. Bassano 20 7 9 4 32 – 27 309. FeralpiSaló 20 8 5 7 26 – 21 2910. AlbinoLeffe 20 6 8 6 22 – 21 2611. Santarcangelo 20 5 9 6 20 – 21 2412. Lumezzane 20 5 7 8 12 – 15 2213. Südtirol 20 5 7 8 16 – 20 2214. Maceratese 20 5 9 6 18 – 20 2115. Ancona 20 4 8 8 15 – 23 2016. Teramo 20 4 7 9 23 – 28 1917. Forlí 20 4 7 9 19 – 30 1918. Mantova 20 5 3 12 17 – 30 1819. Modena 20 3 7 10 11 – 21 1620. Fano 20 3 7 10 10 – 22 16