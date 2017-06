Forgács Diósgyőrben

Forgács (jobból) az új szerelésével. Fotó: DVTK

Forgács 2015-ben szerepelt az új-zélandi U20-as világbajnokságon, a magyar csapat első, 5–1-re megnyert meccsén gólt is szerzett Észak-Korea ellen.– Már korábban is hívott a DVTK, de akkor még élő szerződésem volt Olaszországban, most viszont szabadon igazolhatóként el tudtam fogadni az ajánlatot – mondta a klub honlapjának Forgács Dávid. – Bódog Tamás határozottsága, eltökéltsége meggyőző volt nekem, ezenkívül nagy motivációt jelentett számomra a meglévő és az alakuló infrastruktúra, valamint a szurkolók lelkesedése. Korábban is követtem a magyarországi eseményeket, de miután elkezdett érdeklődni utánam a DVTK, fokozottan figyeltem, hogyan szerepel a klub.

Szeretném, hogy a következő idényben is izgalmas legyen a DVTK számára a bajnokság hajrája, azonban bízom benne, hogy más célokért harcolunk majd.